Aday gösterilirsem yüzde 50’yi aşarız

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi İstanbul Büyükşehir için adaylığını açıkladı. Hamzaçebi İstanbul iddiasını böyle ortaya koydu ve ekledi: 2 yıldır İstanbul’u sokak sokak geziyorum. Bu benim siyasi hayatımın ürünüdür.

Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışına talip olan CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi iddialı konuştu. Partisinin aday göstermesi halinde seçimi yüzde 50'yi aşan bir oy oranıyla kazanacaklarını belirten Hamzaçebi son iki yıldır İstanbul'u karış karış gezdiğini vatandaşla temas halinde olduğunu söyledi. CHP'nin Maliye alanında etkin isimlerinden olan İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İstanbul Defterdarı olarak görev yaptığı dönemi hatırlattı ve şöyle konuştu: “İstanbul üzerinde çalıştığım sorunlarına çözüm aradığım bir şehir. Daha o yıllarda şehrin pek çok sorununa eğildim. Partimin uzun yıllardır milletvekiliyim ve yaptığım değerlendirme sonucunda bu yola çıktım. Bunu bir parti sorumluluğu olarak aldım.”

YAŞAM KALİTESİ DÜŞTÜ

Çalışmalarına 2 yıl önce başladığını anlatan Hamzaçebi İstanbul'un yaşam kalitesi açısından dünya şehirleri sıralamasında giderek gerilediğini şöyle anlattı: “İstanbul da dahil olmak üzere dünyanın 231 kentini yaşam kalitesi açısından değerlendiren sıralayan bir endeks var. İstanbul giderek irtifa kaybediyor. 2011'de 92. sıradayken 2018'de 134'üncü sıraya gerilemiş durumda. Yaşam kalitesi sürekli olarak gerileyen bu yüzden de içinde yaşayan insanların mutlu olmadığı, yaşama pozitif bakamadığı sürekli olarak sorunlarla boğuştuğu bir yer. İstanbul'u hakettiği yere taşımak zorundayız.”

1 MİLYON GENCE UMUT

Ülkenin en büyük sorunlarından biri olan işsizliğin İstanbul'a yansımalarını da değerlendiren Akif Hamzaçebi şöyle devam etti: “İstanbul Türkiye'nin hem en zengin kenti hem de yoksulluğun en çok hissedildiği yer. Türkiye'de 15-29 yaş arasında 18 milyon genç insan var. Bu gençlerin 5 milyonluk kesimi ne okula gidiyor ne staj yapıyor ne de bir yerde çalışıyor. Bu 5 milyonun 1 milyonu İstanbul'da. Bunları sosyal belediyeciliğin şemsiyesi altına alacağız. Belediyenin güçlü kolları altına alacağız. Sosyal yardım anlayışımızda hayırsever belediye anlayışının ötesinde sosyal yardımları insan olmanın bir hakkı olarak gören ve bu hakkı onlara teslim etmektir. Biz bunu daha ileriye taşıyacağız. Sosyal yardımlara muhtaç olarak yaşayan bir kitleyi kendi işinin sahibi olan girişimci insanlar haline getireceğiz. Buradaki sloganımız ‘Üreten İstanbul Güçlü Türkiye'dir olacak.”

İHANET ETTİK DEDİLER

İstanbul'da açıklanan kişi başına düşen yeşil alan miktarının gerçeği yansıtmadığını belirten Hamzaçebi “İstanbul yeşil fakiri bir kent oldu” diyerek şöyle konuştu: “Yeşil alan azalıyor. Kişi başına düşen yeşil alan 3 metrekare civarındadır. Resmi olarak bunu yüksek gösteriyorlar ama gerçek rakam budur. Yeşil alan fakiri bir yerdir İstanbul. Sayın Tayyip Erdoğan 21 Ekim 2017 tarihinde ‘İstanbul'a ihanet ettik' dedi. Çok güzel şeyler söyledi. Artık mezarlıklar dışında nefes alacak yer kalmadı. İsterdim ki bu tarihten sonra Sayın Erdoğan politikayı değiştirmiş olsun. O tarihi milat olarak aldım. O tarihten bugüne sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu plan tadilatı sayısı 62'dir. 62 plan tadilatıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaklaşık 12 milyon 500 bin metrekarelik bir inşaat alanı yarattı planlarını onayladı. Bu miktara deniz dolguları ve bodrum katları dahil değil. İstanbul'u yeniden yeşil kent yapacağız.”

İDDİA ORTAYA KOYUYORUM

CHP'li Hamzaçebi “İstanbul'u alacak olan adaya büyük görev düşüyor” dedi ve şöyle devam etti: “Aday çok çalışacak AKP'den, MHP, İYİ Parti HDP'ye kadar siyasi yelpazedeki bütün oylara talip olacak. Ben bütün oylara talibim. Büyük bir iddia ortaya koydum. Aday gösterildiğim takdirde yüzde 50'yi aşan bir oyla İstanbul'u kazanacağım. İstanbul'u sokak sokak geziyorum. 2 yıldır çalışıyorum dedim ama sadece 2 yıllık çalışma ile kazanacağım dersem eksik olur. Bu benim bütün siyasi hayatımın ürünüdür.”

“Tapusunu almamış vatandaş kalmayacak”

İstanbul'un mülkiyet problemlerini, tapu problemlerini çözecek olan aday benim. 2B'den tutun imar affından kaynaklanan tapu tahsis belgelerine kadar, Hazine arazilerindeki yapılara kadar bütün bunlarda ilk adımı atan parti CHP'dir. Benim hazırladığım projeler kamuoyuna yansımıştır. AKP bizi takip etmiştir. Şu an hâlâ çözülememiş bu imar barışı uygulamasına rağmen çözülmesi mümkün olmayan tapu problemleri vardır. Ben sıfır problem diyorum. İBB Başkanı olduğumda tapusunu almamış hiçbir vatandaşımız kalmayacaktır. Trafik sıkışıklığında dünyada 9. sırada geliyoruz.