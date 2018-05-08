Aday oldular şimdi bağış peşindeler

Cumhurbaşkanı adayları, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin aday gösterebilmesi şartı ve 100 bin imza ile aday olma barajından sonra şimdi de ‘para’ sorunu ile karşı karşıyalar.

Siyasi partiler kendi adaylarına seçim kampanyaları için para yardımında bulunamayacak. Siyasi partilere aldıkları oy oranına göre erken genel seçim nedeniyle bu yıl toplam 821.1 milyon lira aktarıldı. Ancak bu paradan yasa gereği partilerin cumhurbaşkanı adayları yararlanamayacak. Bağış adı altında bir kişinin bir adaya yardım tutarı ise en yüksek memur maaşının brüt tutarı olan 13 bin 916 lirayı geçemeyecek.

Bağış kampanyası düzenlemek zorunda kalacak olan adaylar, siyasi partilerden yardım alamayacak. Yurt gezileri ve miting finansmanları da, vatandaşlardan gelen yardımlar ile olacak. Ancak bağış toplamak da kolay değil. Bağışçıların isimleri ve hangi adaya ne kadar bağış yaptıkları açıklanacak.

Yüksek Seçim Kurulu da, 24 Haziran’da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adayı olacak kişilerin alacağı yardımlarla ilgili usul ve esasları belirledi. Mal bildiriminde bulunması zorunlu olan adaylar sadece nakdi yardım alabilecek. 2 bin liraya kadar olan nakdi yardımlar, makbuz karşılığında ve aynı gün seçim hesabına yatırılmak üzere toplanabilecek. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişilerden yardım ve bağış alınabilecek. Yabancı devletlerden, uluslar arası kuruluşlardan, tüzel kişilerden ve Türk uyrukluğunda olmayan gerçek kişilerden bağış ve yardım toplanamayacak. Bu bağış ve yardımlar seçim hesabında toplanacak.

Adaylar ayrıca, kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz mallar ile en yüksek derecedeki devlet memuruna yapılan aylık net ödemenin (11 bin 419 TL) 5 katından (57 bin 95 TL) fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevherat ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları, borçları ve gelirleri mal bildiriminde açıklayacaklar.