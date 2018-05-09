Adaylık patlaması

Siyasi partilere yapılan milletvekili aday başvuru sayılarında AKP ilk sırayı aldı.. 25 Ekim 2017’de kurulan ve henüz 6 aylık olan İYİ Parti’ye ise yoğun talep geldi ve AKP’den sonra en çok başvuruyu Meral Akşener’in partisi aldı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği seçim takvimine göre siyasi partiler milletvekili listelerini 21 Mayıs'ta mesai saati bitimine kadar teslim edecekler. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılacak olan genel seçimlerine AKP, BTP, BBP, CHP, DP, HDP, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi, Vatan Partisi ile HÜDA PAR girecek.

2. İYİ PARTİ

Adaylık için AKP'ye 7 bin 329, İYİ Parti'ye 2 bin 800, MHP'ye bin 815 ve CHP'ye bin 592 kişi milletvekili olmak için adaylık başvurusunda bulundu. Yeni anayasa ile birlikte Meclis'teki koltuk sayısı 600'e çıkacak. Genel başkanlar ve partilerin yetkili organları listelere son halini verdikten sonra 21 Mayıs'a kadar YSK'ya bildirecek. YSK güvenlik soruşturmasını tamamladıktan sonra kesin listeleri açıklayacak.

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin kurduğu ‘Millet ittifakı' kendi amblemleri ile seçime girecek. Bu ittifakın öncelikli amaçları arasında seçim güvenliğini sağlamak, sandıklara sahip çıkmak ve Meclis'te en az 301 milletvekili çıkararak çoğunluğu yakalamak yer alıyor. AKP-MHP ve BBP ise ‘'Cumhur ittifakı'' adıyla seçimlere katılacak.