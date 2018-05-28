ADD hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Atatürkçü Düşünce Derneği hakkında darbeyi övdükleri gerekçesi ile soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) hakkında 27 Mayıs 1960 darbesini övdükleri gerekçesi ile TCK'nın 215. maddesinde düzenlenen suç ve suçluyu övme suçundan dolayı resen soruşturma başlattı.. ADD 27 Mayıs darbesiyle ilgili sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Türk Silahlı Kuvvetleri, bundan yarım yüz yıl önce, anayasa ve hukuk dışına çıkmış bir siyasal iktidara karşı direnme hakkını kullanmış ve ülke yönetimine el koymuştu. Ordunun arkasında milletin desteği vardı. #27Mayıs Ordunun arkasında milletin desteği vardı. Siyasal iktidarın baskısına ve faşist bir diktatörlüğe gidişine karşı verilen bu mücadelede üniversite, gençlik, aydınlar, basın, muhalefet partileri “orduyla el ele” idi. 27 Mayıs 1960 Devrimi, siyasal iktidarı on yıl elinde bulunduran “karşı devrim”i durdurmuştur. Devrimin getirdiği yeni Anayasa ise, Atatürk ilke ve Devrimlerine bağlılığın bilinciyle hazırlanmıştır. Profesör Doktor Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun tanımıyla: “ Türk halkının insanlık, haysiyet ve haklarını, fikir ve vicdan hürriyetini koruyan, demokratik bir düzen içinde ve ekonomik bir planla kalkınabilmesinin şaşmaz reçetesidir” ifadelerini kullanmıştı.