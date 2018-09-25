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Adil Öksüz’ün yengesine 6 yıl 3 ay hapis

FETÖ’nün 'Hava Kuvvetleri İmamı' firari Adil Öksüz’ün yengesi Şenay Öksüz, “FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Can ÖZÇELİK
android-time 16:02 25 Eylül 2018
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Adil Öksüz’ün yengesine 6 yıl 3 ay hapis
FETÖ’nün 'Hava Kuvvetleri İmamı' firari Adil Öksüz’ün yengesi Şenay Öksüz, “FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada son savunamasını yapan sanık Şenay Öksüz, “Beraatımı ve sağlık sebeplerim göz önüne alınarak tahliyemi talep ederim. Yine sağ mı ölü mü olduğunu bilmediğim o şahıs nedeniyle burada bulunduğumu belirtirim” dedi. Mahkeme heyeti, sanık Şenay Öksüz'ü “Silahlı Terör Örgütü Üyesi olmak” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme heyeti, sanık Şenay Öksüz'ün “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs etme” suçundan ise beraatına karar verdi.

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