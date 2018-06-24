Adil Seçim Paltformu’ndan peş peşe iki açıklama

Peş peşe iki tweet atan Adil Seçim Platformu 'Önenli Duyuru' başlığı ile attığı mesajında Büyükşehirlerden veri girişleri halen devam etmektedir. Bir çok büyük ilde oy girişi tamamlandığında sonuçlar büyük ölçüde değişecektir. Umudunuzu kaybetmeyin, güzel sonuçlar almaya devam ediyoruz. Görevlerinizi kesinlikle terk etmeyin!" dedi.

Anadolu Ajansı’na alternatif olarak seçim sonuçlarını yayınlayan Adil Seçim Platformu twitter hesabından peş peşe iki mesaj yayınlandı. Açıklamalrda şu ifadelere yer verildi. ÖNEMLİ DUYURU!

Büyükşehirlerden veri girişleri halen devam etmektedir. Bir çok büyük ilde oy girişi tamamlandığında sonuçlar büyük ölçüde değişecektir. Umudunuzu kaybetmeyin, güzel sonuçlar almaya devam ediyoruz. Görevlerinizi kesinlikle terk etmeyin! Saat: 21:40 – Açılan Sandık Oranı: %54.8

Adil Seçim Platformu verilerine göre Türkiye geneli milletvekili seçimleri güncel sonuçlar. #Seçim2018 (Seçim sonucunu büyük ölçüde etkileyecek Büyükşehir ve Güneydoğu illerinde sayımlar devam etmektedir. Sandıkları terk etmeyin!)

