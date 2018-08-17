Adıyaman şehitlerine veda

Adıyaman'da yürütülen terör operasyonunda şehit olan Oğuzhan Tekerek, Aydın Özer, Tuncer Doğan, ve Kürşat Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Adıyaman’da PKK’lı teröristlere yönelik operasyon sırasında dost ateşiyle şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer’in (39) cenazesi, öğretmen eşi Sermin Özer’in memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi. Törende şehidin büyük kızı Özge Özer (16), babasının tabutunun başında asker selamı durdu. Şehidin cenaze törenine katılan vatandaşlar, terörü lanetleyen sloganlar attı.

NİZİPLİLER ŞEHİDİN CENAZESİNE AKIN ETTİ

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer’in Türk bayrağına sarılı naaşı, Adıyaman’daki törenin ardından Hatay’da yaşayan ailesinin isteği üzerine öğretmen eşi Sermin Özer’in memleketi Gaziantep’in Nizip ilçesine getirildi. Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı’nda da 1999 ile 2004 yılları arasında görev yapan şehit Aydın Özer için Hatice Kübra Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, milletvekilleri, şehidin annesi Gülsen, babası Hüseyin, kardeşleri, kızları Özge ve Bilge (12) ile binlerce vatandaş katıldı.

Törende ağıt yakıp sinir krizi geçiren anne Gülsen Özer’e sağlık görevlileri müdahale etti. Cenaze namazı öncesi eşi Sermin ile kızları Özge ve Bilge, şehidin Türk bayrağıyla örtülü tabuta kapanıp gözyaşı döktü. Şehit babasının musalla taşına konulan Türk bayrağının önünde duran Özge Özer, asker selamı verip, annesi Sermin’i de teselli etti. İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit astsubay Aydın Özer’in cenazesi ilçe şehitliğine gözyaşları arasında defnedildi.

AĞRI’DA SON VEDA

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tuncer Doğan’ın cenazesi Ağrı’da defnedildi. Şehit Doğan’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Adıyaman’daki uğurlama töreninin ardından askeri uçakla getirildiği baba ocağındaki Ahmedi Hani Havalimanı’nda düzenlenen törenle karşılandı.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, askeri erkan, kurum müdürleri, şehit Doğan’ın annesi, babası ve kardeşlerinin de katıldığı törende şehit Doğan’ın özgeçmişi okundu.

Şehit Doğan için dua edilip helallik alınmasının ardından şehidin naaşı, kentin Eleşkirt ilçesi Yanık Dere köyüne götürüldü.

Türk bayraklarıyla donatılan köye getirilen şehidin naaşı, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Defin sonrası Vali Elban, şehit babası Hayrettin Doğan’a Türk bayrağı ve oğlunun fotoğrafını verdi.

Cenaze törenine, şehidin yakınlarının yanı sıra Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Gürgün Derelioğlu, kurum müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Şehide Kürtçe ağıtlarla veda

Şehit Kürşat Yılmaz, Adıyaman’daki törenin ardından Diyarbakır’ın Ergani ilçesine getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını, Kemaliye Mahallesi Gülbaran Caddesi’ndeki babaevinde yakınları tarafından Kürtçe ağıtlarla karşılandı.

Daha sonra şehidin cenazesi Ulu Cami’ye getirildi. Burada kılınan cuma namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakçı, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Oya Eronat ve Ebubekir Bal, şehidin yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

Cami girişinde şehidin babası Ekrem Yılmaz, “Vatan sağ olsun. Oğlum Tayyip Erdoğan’a feda olsun. Tayyip sağ olsun. 7 torunum var, hepsi vatana feda olsun.” dedi.

Şehidin kardeşi Zülküf Yılmaz da “Ağabeyimin intikamını alacağını söylediler, onlar almazsa ben alacağım.” ifadelerini kullandı.

Cuma namazının ardından şehidin naaşı, Şehir Mezarlığı’na getirildi. Cenaze törenine katılanlar, Ulu Cami’den Şehir Mezarlığına kadar yürüdü.

Şehidin cenazesinin mezarlığa götürülüşü sırasında anne Raife Yılmaz, “Oğlum bak arkadaşların bayrağını açmış, anan seni milliyetçi yetiştirdi, kahrolsun kalleş PKK.” dedi.

Şehidin kız kardeşi Neslihan Yılmaz, terör örgütünün kendilerini yıldıramayacağını söyledi.

Yürüyüş sırasında baba Yılmaz, “Ben Zaza’yım ama Türkoğlu Türk’üm.” diyerek terör örgütüne tepki gösterdi.

Yürüyüş boyunca vatandaşlar da ellerinde Türk bayraklarıyla tekbir getirerek “Şehitler ölmez vatan bölünmez.” sloganları attı.

Şehir Mezarlığı’ndaki törende, cenaze namazı kılındı, dua edildi, şehidin öz geçmişi okundu. Şehidin naaşı, gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Şehit Yılmaz’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Dün, Adıyaman merkez Kuyucak köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonunda, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer ile jandarma uzman çavuşlar Kürşat Yılmaz, Tuncay Doğan ve Oğuzhan Tekerek şehit olmuştu.

‘Vatanımızı azaltamayacaklar, bir Oğuzhan daha yetişiyor’

Şehit Oğuzhan Tekerek, memleketi Osmaniye’de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde oğluna sarılıp gözyaşı döken şehit uzman çavuş Tekerek’in eşi Emine Tekerek, “Vatanımızı azaltamayacaklar, bir Oğuzhan daha yetişiyor” dedi.

Şehit Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek’in cenazesi, Devlet Hastanesi’nin morgundan alınarak helallik alınması için Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki baba evine getirildi. Burada helallik alınırken, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını gören diyaliz hastası baba Necati, anne Emine ve eşi Tülay Tekerek ile çocukları Necati (8) ve Belinay (4), kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin eşi Tülay Tekerek’in, oğlu Necati'ye sarılarak “Vatanımızı azaltamayacaklar, bir Oğuzhan daha yetişiyor” sözleri, yürekleri dağladı. Necati ve Emine Tekerek çifti de oğullarının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin kıyafetleri, Türk bayrağına sarılı karton kutu içerisinde getirildi.

11 yıllık uzman çavuş olan şehit Tekerek’in cenazesi, daha sonra törenin yapılacağı Asri Mezarlık Cami’ne getirildi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Vali Ömer Faruk Coşkun, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İskenderun 39’uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Belediye Başkanı Kadir Kara, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sanayi Camii İman-Hatibi Mümin Boyraz’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, götürüldüğü Osmaniye Asri Mezarlığı’ndaki şehitlikte gözyaşları arasında toprağa verildi. Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Durmuş Öksüz, Uzman Çavuş Oğuzhan Tekerek’in kentin 258’inci şehidi olduğunu söyledi.