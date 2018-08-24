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Adıyaman’da cinnet getiren baba iki kızını öldürdü ardından intihar etti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde belediyede çalışan Aziz Kaya, bilinmeyen nedenle evinde 18 ve 20 yaşlarındaki 2 kızını öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti.

android-time 19:15 24 Ağustos 2018
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde belediyede çalışan Aziz Kaya, bilinmeyen nedenle evinde 18 ve 20 yaşlarındaki 2 kızını öldürdükten sonra, aynı silahla intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. Belediye personeli Aziz Kaya, evinde bilinmeyen nedenle ailesiyle tartıştı. Tartışma sırasında cinnet getiren Kaya, çocuklarına silahla ateş açtı. Eşi ve bir kızının kaçtığı evde ateşlere hedef olan iki kız kardeş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kızlarını öldüren Aziz Kaya, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

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Dehşetten kaçarak son anda kurtulan eşi ve diğer kızı ise sinir krizi geçirdi.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Olaylı ilgili soruşturma başlatıldı. AJANSLAR

Son güncelleme: android-time 20:3824.08.2018
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