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Adıyaman’da dehşete düşüren kaza

Aşırı hız ve dikkatsizliğin neden olduğu kazalar geride yarım kalmış hayatlar ve çoğu zaman görenleri dehşete düşüren görüntüler bırakıyor. Bu kazalara bir yenisi de Adıyaman'da eklendi...

android-time 13:41 9 Ağustos 2018
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Adıyaman’da dehşete düşüren kaza
Aşırı hız ve dikkatsizliğin neden olduğu kazalar geride yarım kalmış hayatlar ve çoğu zaman görenleri dehşete düşüren görüntüler bırakıyor. Bu kazalara bir yenisi de Adıyaman'da eklendi...

Edinilen bilgiye göre, Sait Nazlı yönetimindeki 63 EC 180 plakalı otomobil ile Kasım Köroğlu yönetimindeki 01 TJ 636 plakalı otomobil Adıyaman Kahta Karayolu 15. Kilometresinde çarpıştı. Kazada her iki otomobilde bulunan sürücüler araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri çağırıldı. Ekipler tarafından sürücüler sıkıştıkları yerden çıkarttı.

İHA

İHA

112 sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılar Sait Nazlı ve Kasım Köroğlu'nu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA

İHA

Son güncelleme: android-time 14:0009.08.2018
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