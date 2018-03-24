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Adıyaman’da kanalizasyonda çalışan işçi göçük altında kaldı

Adıyaman'da, kanalizasyon çalışması esnasında göçük altında kalan Ahmet Emre Yakar (20) ağır yaralandı.

android-time 02:28 24 Mart 2018
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Adıyaman’da kanalizasyonda çalışan işçi göçük altında kaldı
Adıyaman'da, kanalizasyon çalışması esnasında göçük altında kalan Ahmet Emre Yakar (20) ağır yaralandı.

Olay, gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Marangozlar Sitesi yakınlarında kanalizasyon çalışması yapıldığı esnada işçi Ahmet Emre Yakar, toprağın kaymasıyla göçük altında kaldı.

FOTO DHA

FOTO DHA

Yakar’ın toprak altında kaldığını gören arkadaşları sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler tarafından 30 dakika süren çalışmanın ardından toprak altından çıkartılan Yakar, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yakar, ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Tedaviye alınan  Ahmet Emre Yakar’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. DHA

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