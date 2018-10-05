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Adıyaman’da polis merkezi önünde silahlı çatışma: 11 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ikisi ağır 11 kişi yaralandı

android-time 01:21 5 Ekim 2018
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Adıyaman’da polis merkezi önünde silahlı çatışma: 11 yaralı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ikisi ağır 11 kişi yaralandı

Hocaömer Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan Uçar ve Önemli ailelerine mensup iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda havaya ateş açıldı.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan gruba müdahale ederek iki kişiyi gözaltına aldı. Bunun üzerine Yeşilyurt Polis Merkezi önüne giden taraflar, burada yeniden kavga etmeye başladı.

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Fotoğraf: AA

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Silahların da kullanıldığı olayda 2’si ağır 11 kişi yaralandı.

Fotoğraf: AA

Fotoğraf: AA

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ve özel harekat polisi sevk edildi.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

Olay bölgesindeki araçlarda da maddi hasar oluştu. AA

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Son güncelleme: android-time 01:3605.10.2018
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