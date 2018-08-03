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Adıyaman’da polisi arayıp tehdit etti, gelen ekiplere ateş açınca etkisiz hale getirildi

Adıyaman'da polis ve sağlık ekiplerini arayarak hakaret eden ve bulunduğu yerin adresini veren Mehmet Fevzi K. adlı şahıs, güvenlik güçlerine ateş açtı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Fevzi K. ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

android-time 23:55 3 Ağustos 2018
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Adıyaman'da polis ve sağlık ekiplerini arayarak hakaret eden ve bulunduğu yerin adresini veren Mehmet Fevzi K. adlı şahıs, güvenlik güçlerine ateş açtı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Mehmet Fevzi K. ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, akşam saatlerinde Varlık Mahallesi’nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Fevzi K., ‘155 Polis İmdat’ ile ‘112 Acil Sağlık’ hatlarını arayarak adresini verdikten sonra görevlilere hakaret edip, tehditler savurdu.

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Mehmet Fevzi K., bir süre sonra adresine gelen polisleri görünce pompalı tüfek ve tabancayla rastgele ateş açtı.

Foto: AA

Foto: AA

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Foto: İHA

Foto: İHA

Polislerin uyarısına rağmen ateş etmeyi sürdüren Mehmet Fevzi K., polis tarafından tabancayla ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Foto: İHA

Foto: İHA

Yaralanan Mehmet Fevzi K., ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Foto: İHA

Foto: İHA

Acil serviste tedavi altına alınan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

dha-adiyaman

Foto: DHA

Olayda ateş açılan polisler şans eseri yaralanmazken, güvenlik güçlerine ait isabet alan motosiklet kullanılamaz hale geldi.

 

Ekipler, ruhsatsız olduğu belirlenen tabanca ve tüfeğe el koydu. DHA

Son güncelleme: android-time 00:0904.08.2018
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