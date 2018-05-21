Adliye önünde ‘Demirtaş serbest bırakılsın’ eylemi

'Bir Adım Daha platformu' üyeleri, cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesini istedi. İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan Hakan Öztürk, Demirtaş'ın cezaevinde olmasından dolayı seçim çalışması yapamadığını, bunun eşitsizlik yarattığını söyledi.

4 Kasım 2016’dan beri Edirne F Tipi cezaevinde tutuklu bulunan, HDP'nin 24 Haziran seçimleri için Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği Selahattin Demirtaş'ın, ‘cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası süresince serbest kalması için’ mahkemeye yapılan başvuruya ilişkin kararın bugün verilmesi bekleniyor.

15 Mayıs’ta Demirtaş’ın avukatları aracılığıyla yapılan başvurunun bugün Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülmesi bekleniyor.

İSTANBUL’DA DA EYLEM

‘Bir Adım Daha platformu’ üyeleri, cezaevinde tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliye edilmesi için İstanbul’da da eylem yaptı.

İstanbul Adalet Sarayı önünde platform adına açıklama yapan Hakan Öztürk, Demirtaş’ın cezaevinde olmasından dolayı seçim çalışması yapamadığını, bunun eşitsizlik yarattığını söyledi.

Öztürk şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali olan birine, nasıl söz hakkı verilmez? Hiçbir propaganda eşitliğinin olmadığı seçim koşullarında bir de adaylardan birinin tutuklu olması en üst düzeyde eşitsizliğe ve adaletsizliğe sebep olmaktadır”