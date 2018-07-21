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Adnan Oktar Edirne F Tipi Cezaevi’nde

İstanbul merkezli operasyonda tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

android-time 16:50 21 Temmuz 2018
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İstanbul merkezli operasyonda tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi’ne konulan Adnan Oktar’ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne nakledilmesine karar verildi. Oktar, bugün saat 16.00 sıralarında cezaevi nakil aracıyla Edirne’ye getirilerek F Tipi Cezaevi’ne konuldu. Adnan Oktar, cezaevinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra gözlem odasına alındı. Oktar’ın gözlem odasında ne kadar tutulacağına İdari Gözlem Kurulu’nun karar vereceği belirtildi.

Adnan Oktar’ın nakledildiği Edirne F Tipi Cezaevi’nde, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari eski milletvekili Abdullah Zeydan da bulunuyor.

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)

Son güncelleme: android-time 17:1921.07.2018
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