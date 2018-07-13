Adnan Oktar ve örgütünün finans yapılanması çözüldü

İstanbul Polisi'nin Adnan Oktar yapılanmasıyla ilgili düzenlediği operasyonda örgütle ilişkili 86 şirkete kayyum atandı. Oktar yapılanmasının tespit edilen aylık kazancının 1 ila 10 milyon dolar arasında olduğu öğrenildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Adnan Oktar yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 106’sı kadın 235 şüpheliden 190’ı gözaltına alınırken, örgütün ekonomik yapılanması da ortaya çıkarıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu ile 2 yıl önce başlatılan soruşturmada örgütün 86 şirketi tespit edildi. Bu şirkerlerle örgüte ait olduğu öne sürülen Milli Değerleri Koruma Vakfı, Teknik Bilim ve Araştırma Vakfı ve bir derneğe kayyum atandı.

KARA PARA, DOLANDIRICILIK

Araştırmalar örgütün ticaretteki karanlık yüzünü de ortaya çıkardı. İddiaya göre örgüt, uluslararası şirketlerle ticaret yaparken önce güven sağlandı. Bunun için yüklü miktarda ürün alımı yapıldı. Ödemeler düzenli olarak hesaplara yatırıldı. Ancak daha sonraki yüklü miktarda işlem yapan firmalar ödeme yapmadı. Şebekenin bankalardan şirketlerin adına kredi çektiği, bu firmaların başka kişilere devredilerek ödeme yapılmadığı da öne sürüldü. Şebekenin ayrıca hayali ihracat yaptığı da bildirildi.

200 BİN LİRA KİRA

Polisin tespitine göre, onlarca adres kullanan yapı, bazı lüks villaları kiralamıştı. Lüks hayatın yaşandığı bu villalardan bazılarına 200 bin lira kira ödendiği ortaya çıktı.

Örgütün bir çok üyesinin evine de zorla sahip olduğu iddia edildi. Bir çok örgüt üyesinin mirasına sahip olunması için de belge imzalatıldığı belirtildi.

MiLYONLUK KAZANÇ

Polisin tespitine göre, örgütün aylık kazancının 1 ila 10 milyon dolar arasında değişiyor. Ancak bu rakamın minimum düzeydeki tespit olduğu belirtiliyor. Belirlenen tüm mal varlıklarına el konulan yapının, milyonlarca dolarlık taşınmaz ve değerli eşyaya da sahip olduğu tahmin ediliyor.

TARİHİ ESER İNCELEMESİ YAPILACAK

Oktar yapısına ait depolardan çıkan 4 kamyon dolusu tablo, vazo, el yapması eserler, altın varaklı el oyması eşyaların da tarihi eser olup olmadığının inceletileceği öğrenildi.

Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tasnifi yapılarak istiflenen eşyaların tarihi eser olmasa dahi milyonlarca lira değerinde olabileceği belirtiliyor.

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LÜKS VE İSRAF

Polisin tespitine göre örgüt elde edilen paraların bir kısmını, yeni eleman devşirilmesi için kullanıyor. Genç erkeklerin bu paralarla lüks araçlar ve lüks hayat yaşadığı, yapıya yeni kadınlar kazandığı belirtiliyor. Evlerde hapsedildikleri iddia edilen bazı kediciklerin kıyafer alışverişinde ise en lüks markaların tercih edildiği belirtiliyor. İddiaya göre bazı kadınlar tişört istediğinde belirlenen markanın o sezonki tüm model ve rengindeki ürünü alınıyor. Kullanılmayan tişörtler toz bezi yapılıyor.