Adnan Oktar’ın sağ kolu yakalandı

Adnan Oktar örgütünün 2 numaralı ismi olarak bilinen Tarkan Yavaş yapılan operasyonla yakalandı. Yavaş, Temmuz ayında örgüte yapılan operasyon sırasında kayıplara karışmıştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyonun firari isimleri Tarkan Yavaş ve Serkan Yumru'u Eyüp'te düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Bilim Araştırma Vakfı’nın eski Başkanı olan Tarkan Yavaş, küçük yaşta kız çocuğuna cinsel istismar, dolandırıcılık ve uluslararası ajanlık başta olmak üzere 20 suçtan aranıyordu. Operasyonda Yavaş ve Yumru'nun yanı sıra firari sanıkların saklanmalarına yardımcı olduğu belirtilen 7 kişi de gözaltına alındı.