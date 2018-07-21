Adnan Oktar’dan oy kullanma yasağı

167 kişiyle birlikte, terör örgütü kurmak ve yönetmek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Adnan Oktar hakkında yeni detaylar günyüzüne çıkmaya devam ediyor. Mağdur ifadelerine göre Oktar, referandumda adamlarının oy kullanmasını yasaklamış.

İstanbul Polisi’nin operasyon düzenlediği ve 168 şüphelinin tutuklandığı Adnan Oktar yapılanmasıyla ilgili ilginç detaylar ve iğrenç iddialar ortaya çıktı. Yapının cinsel saldırısına uğradığını iddia edilen çocukların ifadesine ulaşıldı. Örgütün yetim bir erkek çocuğun mal varlığına el koymak için örgüt üyesi bir kadınla cinsel ilişkiye sokulduğu belirtildi.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Adnan Oktar yapılanmasına yönelik 11 Temmuz’da düzenlediği operasyonda adliyeye gönderilen şüphelilerden 168’i tutuklandı. Operasyon kapsamında hazırlanan polis fezlekesinin 2100 sayfa olduğu öğrenildi. Polisin yaklaşık 2 yıl süren çalışmasında 17 mağdur çocuk ve çok sayıda kadının ifadesi alındı.

İfadesi alınan çocuklar arasında mağdur edildiği dönem 14 yaşında olan bir erkek çocuğunda bulunduğu öğrenildi. İddiaya göre L.’nin babası vefat etmişti. Annesi ise Adnan Oktar yapılanmasına üye olmuştu. L. annesi tarafından yapının merkezi olan köşke götürüldü. Annesi mal varlıklarını Adnan Oktar yapısına devredecekti. Ancak L.’nin yetim olması sebebiyle durumu dinen sakıncalı buluyordu. O dönem bir kadınla cinsel ilişkiye sokulan ve şuan 22 yaşında olan L.’nin ifadesinde ” O tarihte 14 yaşındaydım. Yetim olduğum için mal varlıklarıma el konulmasının dinen sakıncalı olacağını düşünen Adnan yetimlik durumumum ortadan kalkması için beni Turnike’deki 26 yaşındaki kadınla ilişkiye soktu beni. Artık evlendin yetimliğin ortadan kalktı” dediği öğrenildi.

CİNSEL İSTİSMAR

Emniyet’e ifade veren bir kadının ise yapıyla ters düşmesi sebebiyle iki kişinin tecavüzüne uğradığını iddia ettiği öne sürüldü. Başka bir çocuğun ifadesinde ise 17 yaşındayken tanıştığı yapı taradından cinsel istismara uğradığını belirterek şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi. Yapı ile sosyal meyda üzerinden tanıştığını belirten mağdur ifasinde önce Adnan Oktar’ın “Muayene edeceğim” diyerek elleriyle kendisini cinsel istismara uğrattığını daha sonra ise iki örgüt üyesinin cinsel istismarına uğradığını belirtttiği iddia edildi.

AŞKIM DEMEDİ 4 SAAT DAYAK YEDİ

Başka bir mağdur olan Ö.’nün ifadesinde ise ” Adnan Oktar ona bakarak ‘Aşkım’ dememi istedi. Yapmadım. Daha sonra beni darp etti. Dört saat boyunca şiddet gördüm. Daha sonra ‘Aşkım’ demek zorunda kaldım. ‘Tamam şimdi oldu’ dedi. Daha sonra odama geçtim. Ardından yanıma gelerek, elleriyle bena cinsel saldırıda bulundu” dediği ortaya çıktı.

TECAVÜZ İDDİASI

Örgüt hakkında itirifaçı olan O.I.’nın ise ifadesinde 2014 yılında Çin’le yapılan ticaret görünümü altında hayali işlemlerle örgüte 4 milyon dolar kazandırıdığını iddia ettiği öğtenildi. Başka bir örgüt üyesi ise itirafında erkek örgüt üyelerinin askere gitmesine izin verilmediğini belirttiği ortaya çıktı. İddiaya göre Adnan Oktar yapılanması, askere gitme vakti gelen erkekleri yurt dışına gönderiyordu. Buralardaki şirketlerde çalıştırıyordu. Yurtdışında yaşanların askerlik muafiyetlerinden yaralanılıyordu.

OY KULLANMA YASAĞI

Başka bir mağdur ifadesinde ise yapıya üye kadınların 2010’da üniversiteden bağlarının kesildiği öğrenildi. Yapının içe kapandığı öne sürülürken, Adnan Oktar’ın başkanlık referandumunda da oy kullanma yasağı getirdiği iddia edildi.