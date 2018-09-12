Adnan Oktar’ın 1999 davasında mütalla verildi

Adnan Oktar grubuna yönelik 1999 yılında yapılan operasyon sırasında gözaltına alınanlara işkence yapıldığı iddiasıyla Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan’ın da arasında bulunduğu emniyet görevlilerine yönelik açılan davada mütalaa verildi. Savcı, biri dışında tüm sanıkların beraatini istedi. Mağdurlardan B.A., da mahkemeye dilekçe sunarak şikayetinden vazgeçtiğini bildirdi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya iki mağdur avukatı ile iki sanık avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı Maksut Karakulak, Tarkan Yavaş’ın da aralarında bulunduğu 4 şikayetçinin reddi hakim talebinin İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedildiğini açıkladı. Daha sonra söz verilen mağdurlardan B.A.’nın avukatı, müvekilinin şikayetinden vazgeçtiğine dair dilekçeyi mahkemeye sundu.

MAĞDUR ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ: ÖRGÜTSEL SAİKLERLE HAREKET ETTİM

Adnan Oktar grubuna yapılan son operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak serbest bırakıldığı öğrenilen B.A.’nın avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu dilekçede, şikayetinden feragat ettiğini bildirdi. Dilekçesinde Adnan Oktar grubundan 2014 yılında ayrıldığını ancak baskı gördüğü için bugüne kadar konuşamadığını belirten B.A., Oktar gruba yapılan son operasyonla birlikte konuşma kararı aldığını söyledi. B.A., “Adnan Oktar grubuyla birlikte örgütsel saiklerle hareket ettiğim için şikayetçi olmuştum. Bu nedenle şikayetimden vazgeçiyorum” dedi.

SAVCI, İŞKENCE SUÇUNUN DÜŞÜRÜLMESİNİ TALEP ETTİ

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklardan Ahmet Erdoğan, Metin Rakipoğlu, Semir Günaydın, Vedat Mercan, Serdal Akça, Adil Serdar Saçan, Osman Köprü, Ahmet Erdoğan, Bülent Kurt ve Selahattin Kıraç’ın üzerlerine atılı işkence suçundan açılan davanın zamanaşı süresinin dolduğunu belirterek düşürülmesini talep etti.

SAVCI, DİĞER SUÇLARDAN DA BERAAT TALEP ETTİ

Sanık Adil Serdar Saçan’ın üzerine atılı “Resmi belgede sahtecilik” , “İftira” ve “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine karar verilmesini talep edilen mütalaada, sanık Özer Altunyuva hakkında “Yalan tanıklık” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar cezalandırılması istendi. Mahkeme heyeti, sanık Özer Altunyuva’ya mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

DAVA, 19 YILDIR DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon düzenlenen Adnan Oktar grubuna, 1999 yılında da operasyon düzenlenmişti. Gözaltına alınan ve aralarında Adnan Oktar yapılanmasının ikinci adamı olduğu belirtilen Tarkan Yavaş’ın da olduğu 27 kişi, operasyonu gerçekleştiren dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da aralarında bulunduğu 11 sanığın kendilerine işkence yaptıkları iddiasıyla şikayetçi oldu. Sanıklar hakkında 27'şer kez 12'şer yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. 2016’da verilen mütalaada davanın zaman aşımı nedeniyle düşürülmesi talep edilmişti.