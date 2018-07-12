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Adnan Oktar’ın ‘arşivine’ de el konuldu

A9 televizyon binasındaki 'görüntü arşivine' de el konuldu. Emniyet'te oluşuturulan özel ekip, hard disklerdeki binlerce saatlik görüntüyü incelemeye aldı. Bilgisayarlarda tv arşivinin yanı sıra 'yayınlanmamış' görüntülerin de olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Habip ATAM
android-time 11:20 12 Temmuz 2018
Haberler Gündem
Adnan Oktar’ın ‘arşivine’ de el konuldu
A9 televizyon binasındaki 'görüntü arşivine' de el konuldu. Emniyet'te oluşuturulan özel ekip, hard disklerdeki binlerce saatlik görüntüyü incelemeye aldı. Bilgisayarlarda tv arşivinin yanı sıra 'yayınlanmamış' görüntülerin de olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri “Adnan Hoca” olarak bilinen Adnan Oktar’ın yapılanmasına yönelik 5 ilde 120 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

190 KİŞİ GÖZALTINDA

Adnan Oktar, Oktar Babuna, Didem Ürer ve Manken Gökhan Barlan’ın da aralarında bulunduğu 106’sı kadın 235 kişinin yakalanması için düğmeye basan polis 190 şüpheliyi gözaltına aldı.  Dün sabah başlatılan operasyonda yeni detaylar da günyüzüne çıkmaya devam ediyor.

FOTO:SÖZCÜ

FOTO:SÖZCÜ

Kamuoyunda Adnan Oktar’ın televizyonu olarak bilinen ve uydu üzerinden yayın yapan A9 televizyonunda da arama yapıldı. Aramalarda belgelerin dışında yayın arşivine de el konuldu. El konulan bilgisayarlarda program kayıtlarının yanı sıra yayınlanmamış çok sayıda görüntünün de olduğu öğrenildi.

Binlerce saatten oluşan görüntü kaydının Emniyet’te oluşturulan uzman ekiplerce saniye saniye inceleneği öğrenildi.

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