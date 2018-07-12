Son dakika: Adnan Oktar’ın avukatı bakın kim çıktı!

Adnan Oktar'ın davasında ilginç detay! Kedicik ve müritleri ile birlikte gözaltına alınan Adnan Oktar'ın avukatı Atanur Demir, 2016 yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'ya saldırı düzenleyerek, 39 kişiyi katleden Abdulkadir Masharipov'un da müdafi çıktı. Demir, 57 sanığın yargılandığı Reina davasında ilk günden bu yana saldırgan Masharipov'un avukatlığını yapıyor. Demir kendisine ait web sitesine ücret tarifesini de koydu ve ağır ceza davalarında sanıkların avukatlığını üstlenmek için, en az 25 bin lira ücret aldığını yazdı.

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle Adnan Oktar'ın gözaltına alınmasının ardından “Akıl sağlığı için Adli Tıp raporu gündemimizde değil” sözleriyle dikkat çeken avukatı Atanur Demir, 2016 yılbaşı gecesi Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'ya düzenlediği saldırıyla 39 kişiyi katleden Abdülkadir Mashapirov'un da avukatlığını yapıyor. Demir'in, kişisel internet sitesinde, avukatlık ücret tarifesi de yer alıyor. Buna göre, Ağır Cezalık suçlarda sanık müdafiliğini üstlenmek için en az 25 bin lira alan Demir'in, “taban” ücret tarifesi şöyle: Ağır Ceza: Sanık müdafiliği en az 25 bin Mağdur : Katılan vekilliği en az 10 bin Asliye Ceza: Sanık müdafiliği 8 bin 500 Mağdur-Katılan vekilliği 4 bin 500 Savcılık-Karakol-Sorgu Hakimliği: Şüpheli müdafiliği-5 bin İLGİLİ HABER Adnan Oktar'ın 'kedicik arşivine' el konuldu! Binlerce saatlik...