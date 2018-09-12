Adnan Oktar’ın kaçak villası İBB gündeminde

CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, Adnan Oktar’ın Üsküdar Kandilli’deki kaçak villasına göz yuman Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve diğer sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedi.

CHP'li İBB Meclis Üyeleri Nadir Ataman, Doruk Bulut, Deniz Erzincan Adnan Oktar'ın Kandilli'deki kaçak villasıyla ilgili İBB Meclisi'ne soru önergesi verdi. Mecliste soru önergesini okuyan CHP'li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, İBB Encümeni'nin Adnan Oktar'ın Kandilli’deki kaçak yapıları için aldığı yıkım kararının uygulanması için mülklerin devredildiği TMSF’ye yazı yazılması üzerine savcılığın devreye girdiğini hatırlattı. Ataman, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Oktar'ın Kandilli'deki kaçak yapıları için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden çıkarılan yıkım kararının “tespit ve tasnif işlemlerinin” devam ettiğini belirterek yıkım kararının bir ay ertelenmesini istediğini aktardı. Encümenin 176 bin lira para cezası kestiğini kaydeden Ataman “Bu kenti 15 yıldır siz yönetiyorsunuz. Adnan Oktar Boğaziçi ön görünümde kaçak site yapmış, 23 adet kaçak yapı yapmış gören yok. Siz idare olarak göz yummasanız, yol vermeseniz bu meczup bu kadar kaçak bina yapabilir mi ? Önce izin verdiniz, kullandınız şimdi ters düşünce yıkım ve para cezası kararı aldınız” dedi.

BASKI KURAN SİYASİLER DE ORTAYA ÇIKARILSIN

Ataman şu soruları yöneltti: “Yıllardır Boğaziçi ön görünümde kaçak olarak yapılmış olan 23 adet kaçak yapıyı bilerek görmezden gelen Boğaziçi İmar Müdürlüğü ve konuyla ilgili sorumluları hakkında idari bir işlem yaptınız mı? Savcılığa suç duyurusunda bulunacak mısınız? FETÖ olayında görüleceği gibi siz siyasi ayağı çıkarmakta yavaş davranıyorsunuz. Bu olayda kaçak yapıların görülmemesi için kamu görevlilerine müdahale eden baskı kuran siyasileri ortaya çıkaracak mısınız? “

Söz alan İBB AKP Grup Başkanvekili Ömer Lütfi Arı, “İhmali olan varsa gereken yapılır. Ama partimizin töhmet altında bırakılması doğru değil” dedi. Soru önergesi, cevaplanmak üzere oybirliği ile İBB Başkanlığı'na havale edildi.