Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Adnan Oktar’ın villasına baskın anı havadan böyle görüntülendi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adnan Oktar yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Polis helikopterinden çekilen görüntülerde Oktar'ın Üsküdar Kandilli'deki villasına yapılan baskın anları yer alıyor.

android-time 20:04 12 Temmuz 2018
Haberler Gündem
İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adnan Oktar yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Polis helikopterinden çekilen görüntülerde Oktar'ın Üsküdar Kandilli'deki villasına yapılan baskın anları yer alıyor.

Adnan Oktar grubuna yönelik olarak dün Kandilli’deki 100 odalı olduğu belirtilen villaya ekiplerinin yaptığı operasyon polis helikopteri kamerasına yansıdı.

İLGİLİ HABERAdnan Oktar'ın yakalanma anı...Adnan Oktar'ın yakalanma anı...

Görüntülerde villanın girişinde polisler ve gözaltına alınanların yere yatırıldıkları görülüyor.

İLGİLİ HABERAdnan Oktar'ın Çengelköy'deki evi mühürlendiAdnan Oktar'ın Çengelköy'deki evi mühürlendi
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar