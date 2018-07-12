Adnan Oktar’ın villasına baskın anı havadan böyle görüntülendi

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Adnan Oktar yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Polis helikopterinden çekilen görüntülerde Oktar'ın Üsküdar Kandilli'deki villasına yapılan baskın anları yer alıyor.

Adnan Oktar grubuna yönelik olarak dün Kandilli’deki 100 odalı olduğu belirtilen villaya ekiplerinin yaptığı operasyon polis helikopteri kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde villanın girişinde polisler ve gözaltına alınanların yere yatırıldıkları görülüyor.