Adnan Oktar’ın villasında kaçak kısımlar yıkıldı

Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında dün sabah yıkım başlamıştı. Yıkım ekipleri gün boyu villadaki kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi. Adnan Oktar'ın villasında dün başlayan yıkımın ardından yıkılan bölümler bu sabah havadan fotoğraflandı.

Adnan Oktar’ın Kandilli’de bulunan villasındaki kaçak yapıların yıkım işlemleri bugünlük tamamlandı.

Üsküdar Kandilli’de bulunan villanın yıkımı için başlatılan çalışmalar akşam 16.30 sıralarında sona erdi. Villadaki kaçak yapı yıkımlarının, çevredeki ağaçların zarar görmemesi için balyozla yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yapılan yıkım çalışmaların yarın da devam edeceği öğrenildi.

Gökhan ÇELİK – Ali AKSOYER-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, (DHA)