Adnan Oktar’ın yanındaki kedicikten yüklü miktarda para çıktı

İstanbul polisinin düzenlediği operasyonda yakalanma görüntüleri çıkan Adnan Oktar ve örgütün ikinci ismi Didem Ürer'in yanındaki çantada yüklü miktarda para olduğu ortaya çıktı. Çantada 40 bin lira ve döviz bulunduğu iddia edilirken, örgüte operasyonda ele geçirilen bir kasada dikkat çekmişti.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Adnan Oktar yapılanmasına yönelik 4 ilde operasyon düzenledi. Mali Polisi’n 106’sı kadın 235 kişiyi yakalamak için başlattığı operasyonda Adnan Oktar, Polisi fark ederek kaçmaya çalışmıştı. Üsküdar’dan Sarıyer’e kadar kaçan Oktar, polisin kovalamacası ile yakalanmıştı.

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PARA DOLU ÇANTA OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Oktar’ın yakalama anına ait kamera kayıtları ortaya çıkarken, görüntülerde bir çanta dikkat çekti. Adnan Oktar’ın yanında gözaltına alınan ve örgütün ikinci olduğu iddia edilen Didem Ürer’in yanındaki çantada yüklü miktarda para olduğu öne sürüldü. Çantanda yapılan aramada 40 bin lira para ve döviz ele geçirildiği öğrenildi.

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Polisin Ümraniye’de düzenlediği operasyonda da Oktar yapılanmasına ait bir çelik kasaya el konulmuştu.

Öte yandan Adnan Oktar yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınanlar arasında Oktar Babuna, Hüma Babuna, Tuğba Babuna, Eda Babuna, Alev Babuna, Feyda Ceyda Babuna Ertüzün'ün de olduğu öğrenildi.