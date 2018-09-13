Adres sordu, kaçırıldı

İstanbul’da adres sorduğu hemşerileri tarafından kaçırılan 16 yaşındaki Afgan uyruklu genç, polis operasyonuyla 8 gün sonra kurtarıldı.

Türkiye’ye 1 ay önce kaçak yollarla gelen 16 yaşında Fazıl A. Gebze’deki akrabalarında yanından Zeytinburnu’ndaki kuzeni Veli A.'nın yanına gitmek üzere 3 Eylül’de yola çıktı. Fatih’e gelen Fazıl A. Afgan uyruklu bir kişiye Zeytinburnu’na nasıl gideceğini sordu. Afgan uyruklu kişi ise kendisine yardımcı olacağını söyleyerek Silivri Kavaklı Mahallesi’ndeki bir eve götürüldü. Evde 3 Afgan uyruklu tarafından darp edilen Fazıl A.’nın cebindeki bin lira da gasp edildi.

20 BİN DOLAR İSTENDİ

Afgan uyruklu şüpheliler daha sonra sahte bir sosyal medya hesabı üzerinden Fazıl A.’nın ailesinden 20 bin dolar fidye istedi. Aile ise durumu Fazıl A.’nın kuzeni Veli A.’ya iletti. Veli A. daha sonra kuzenini kurtarmak için 10 Eylül'de polise başvurdu.

GELEN MESAJ POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

İstanbul Rehine Müzakere Timleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Veli A.’ya kuzeni Fazıl A.’dan “Beni Silivri’ye getirdiler. Her an öldürülebilirim” yazılı mesajı polis ekiplerine gösterdi. Ekipler, ise Fazıl A.’ya adres tespiti yapabilmeleri için çevrede gördüklerini söylemesini istedi. Bunun üzerine Fazıl A. ise bir araç plakası verdi. Aracın yerini belirleyen ekipler Afgan uyruklu kişilerin kaldığı adrese baskın yaptı.

Operasyonda Fazıl A. kurtarılırken, Şems Rahman (24), Muhibullah A. (26) ve İdris A. (27) gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edilirken, Fazıl A. ve Veli A. ise sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne gönderildi.