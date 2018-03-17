Adrese teslim ihale

Atatürk Orman Çiftliği içinde bulunan, 1. derece doğal SİT alanı ve tescilli kültür mirası olan Almanya’nın eski Büyükelçilik binası, aylık 9 bin liraya, dernek ya da vakıflara kiralanacak. Kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar bu binayı sosyal tesis olarak kullanacak. Kiralama süresi de 10 yıl olarak belirlendi.

Binanın malzemeleri 1924 yılında Almanya'dan gemiyle getirilmiş, İstanbul'dan Ankara'ya da trenle taşınmıştı. Eski Büyükelçilik binasının, 264 metrekare kapalı, 3 bin 194 metrekare de açık alanı bulunuyor. Yıllarca Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği olarak hizmet veren binayı 1925 yılında Atatürk de ziyaret etmişti. 2015 yılında restore edilen bina uzun süredir boş bulunuyordu. Mülkiyeti AOÇ’ye ait olan bina ‘'Kamu yararı gözeterek çalışan ve kar amacı gütmeyen dernek ve vakıflara sosyal tesis olarak kullanmaları amacıyla'' 10 yıl süreyle kiralanacak. İhale, 4 Nisan günü AOÇ İdare Merkezinde, açık artırma usulüyle yapılacak. Kiralama için muhammen bedel aylık 9 bin lira, geçici teminat 32 bin 400 lira olarak belirlendi.