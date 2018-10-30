Adrese teslim ihale, Sayıştay raporunda

Bursa, Uludağ Üniversitesi’nin 21 Eylül 2016’da yaptığı “Öğrenci ve Personel Yaşam Merkezi, Otopark İşletmeciliği” ihalesi Sayıştay raporlarına yansıdı. Raporda, ihaledeki şartnamede eşitlik ilkesine aykırı hükümler olduğu için ihaleye bir isteklinin çıktığı ve bu istekliyle sözleşme imzalandığı belirtildi. Raporda, konuyla ilgili idari inceleme başlatılması ve konunun YÖK’e bildirilmesinin uygun olacağı belirtildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde, 132 bin metrekare kapalı alana yapılacak yaklaşık 2 bin araçlık kapalı otopark, kafeterya ve çay bahçeleri, fast food alanları, bankalar, kargo şirketleri, kuru temizleme, kuaför, market, terzi, acente bilet satış ofisleri gibi donanımların bulunduğu Sosyal Yaşam Merkezi projesi için 2016 yılının Eylül ayında ihaleye çıkılmıştı.

İHALEYE TEK BİR FİRMA KATILDI

İrtifak hakkı tesis edilerek yaptırılacak 80 milyon dolarlık “Öğrenci ve Personel Yaşam Merkezi, Otopark İşletmeciliği” ihalesine tek bir firma katılmış ve firma 24 yıllığına irtifak hakkına sahip olarak ihaleyi almıştı. İhaleyi alan firma ile Uludağ Üniversitesi rektörlüğü arasında 2016 yılının Kasım ayında da protokol imzalanmıştı.

EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Uludağ Üniversitesi'nce yapılan ihale, Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu'na da yansıdı. Eylül 2018'de hazırlanan Uludağ Üniversitesi 2017 yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu, söz konusu ihalede eşitlik ilkesine aykırı hükümler olduğu ve bu şekilde rekabetin engellendiği belirtildi.

Raporda, “Şartname hükümlerinin büyük ölçüde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre gerçekleştirilen yapım işleri ihalelerini düzenleyen Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nden alındığı, ancak yeterlik kriterlerinin yönetmelikte aranan kriterlerin fahiş derecede üzerinde olduğu görülmekte olup nitekim işe tek bir teklif verilmiş ve bu teklif kabul edilerek istekli ile sözleşme imzalanmıştır” denildi.

“REKABETİ SAĞLAMAKTAN ZİYADE…”

Raporda ayrıca ihale şartnamesinin rekabeti sağlamaktan ziyade, teklif verecek istekli sayısını azaltmaya yönelik hükümler barındırdığı, ihaleye tek bir firmanın teklif vermesinin ve bu firma ile sözleşme imzalanmasının da bunun bir ispatı olduğu görüşlerine yer verildi.

“ÖZEL ŞARTLAR”

Şartnamenin ‘Özel Şartlar' başlıklı bölümüne konulan ilave maddelerle işin epeyce genişletildiğine vurgu yapıldığı yer alan Sayıştay raporunda, otoparkın işletilmesi yıllık Uludağ Üniversitesi personelinden 80 TL, öğrencilerinden 100 TL ve mezunlardan 200 TL ücret alınması ve bu bedellerin her yıl Yİ-ÜFE oranında arttırılması hükme bağlanmış olduğu değerlendirmesi bulunuyor.

Raporda, irtifak hakkı verilen taşınmaz açıkça tanımlanmasına rağmen, tüm kampüsün otopark işletmeciliğinin de ihaleyi alan firmaya bırakıldığı, 24 yıllığına verilen irtifak hakkının karşılığının yıllık ortalama 300 bin dolar kira geliri olduğu vurgulanırken, sadece otoparklar kiraya verilse dahi bu tutarın çok üzerinde kira geliri elde edilmesinin mümkün olduğunun anlaşıldığı belirtildi.

“KURUMUMUZCA ANLAŞILAMAMIŞTIR”

Sayıştay raporunda, Uludağ Üniversitesi yönetiminin iddialara ilişkin, “Otoparkın işletilmesi işinin, bulguda yer verilen imtiyaz tanınması şeklinde değerlendirilerek ayrı ayrı ihale edilmesi gerekliliği ile yetki aşımı şeklinde yapılan değerlendirmeler kurumumuzca anlaşılamamıştır” cevabına da yer verildi.