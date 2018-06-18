‘Adrese teslim metro istasyonu’nu İBB Başkanı’na sordular

İstanbul Başakşehir’deki Mall of İstanbul AVM’nin altına, yıllar önce daha ihalesi bile yapılmamış metro hattı için istasyon yapıldığı iddiası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’a soruldu. CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, “İBB’de parasını veren işadamının AVM’sine özel köprü alt geçit üst geçit tünel projelerine alışmıştık ancak daha proje devam ederken ihalesi yapılmamış metro hattında metro istasyonu garantisini ilk defa görüyoruz” diye tepki gösterdi.

Başakşehir'deki ünlü alışveriş merkezine daha inşaat halindeyken ihalesi bir yapılmamış İkitelli-Ataköy Metro hattı için istasyon yapıldığı iddiası İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'ne taşındı. CHP'li İBB Meclis üyeleri Nadir Ataman, Doruk Bulut ve Deniz Erzincan tarafından İBB Başkanı Mevlüt Uysal'ın cevaplanması istemi ile verilen soru önergesinde adrese teslim metro istasyonu için firma ile İBB arasında yapılan şaibeli protokolün içeriğinin açıklanmasını istendi. Soru önergesinde Ataman, projenin otel bölümü inşa edilirken metro istasyonunun otel kapsamında ruhsata bağlandığını, 22 Nisan 2014’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile Torunlar GYO arasında metro istasyonu için protokol imzalandığını belirtti. Ataman, Mall Of İstanbul projesinin altındaki metro istasyonunun bağlı olduğu İkitelli-Ataköy Metro hattının ise 19 Kasım 2015’te ihaleye çıkarıldığını, ihaleyi kazanan firma ile 8 Nisan 2016’da sözleşme imzalandığını kaydetti. Metro inşaatı başladığında hattın MASKO istasyonunun, ünlü AVM’ye çıkış sağlayacak noktada hazır halde olduğunu anlatan Ataman “Kim garanti verdi? Hangi hakla hangi yetkiyle yapıldı? Daha neler duyacağız, göreceğiz Daha metro ihalesi bile yapılmadan istasyon inşaatı tamamlanmış” dedi.

ŞAİBELİ PROTOKÜL AÇIKLAYIN

Bu şaibeli protokolün içeriğinin İstanbul halkına açıklanması gerektiğine vurgu yapan Ataman, şu soruları yöneltti: “Bu hat, ünlü AVM’ye müşteri taşımak için mi İstanbulluları hizmet etmek için mi planlandı? Firmaya ‘sen istasyonun yap, biz oraya bir metro hattı getireceğiz’ sözü mü verildi? Ya da mahkemelik olan projedeki imara aykırı uygulamalara göz yummak için mi istasyon inşaatı bu firmaya yaptırıldı? İBB ve Torunlar GYO arasında imzalanan protokolün içeriği nedir? İhaleden önce Torunlar GYO ile İBB arasında protokol nasıl imzalanmıştır? Konu ile ilgili idari bir soruşturma başlatmayı düşünüyor musunuz?”