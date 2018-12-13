Afet Uzmanı: Dehşete düştüm! Daha önce böyle bir kaza görmedim | Son dakika haberleri

Afet Uzmanı Kubilay Kaptan Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazasını ilk duyduğu zaman dehşete düştüğünü belirterek, "Daha önce Kılavuz trenle ana hat treninin çarpıştığını görmemiştim açıkçası. Asıl trenin o saatte normal seferini yaptığını düşünürseniz demek ki yerinde olmaması gereken şey kılavuz tren. Kılavuz trenin orada bulunurken bu hattaki asıl trenin yola çıkması anlaşılır gibi değil" dedi.

Ankara’da bu sabah yaşanan ve makinistle birlikte 7 kişinin hayatını kaybettiği Yüksek Hızlı Tren kazasıyla ilgili Habertürk TV’ye değerlendirmede bulunan Kubilay Kaptan şunları söyledi:

KILAVUZ TRENLE ANA HAT TRENİNİN ÇARPIŞTIĞI KAZA YOK

Daha önce kılavuz trenle ana hat treninin çarpıştığını görmemiştim açıkçası. Bu durum insanı ilk başta hem üzüyor hem de dehşete düşürüyor. Nedeni de şi bir hatta herhangi bir tren şehir içi ya da dışı işliyorsa orada kılavuz trenin kesinlikle bir işi yok. Kılavuz tren ana hattaki trenin sefere çıkmasından önce hatta bir sorun var mı, bir problem var mı? ya da sinyalizasyon çalışmaları devam ediyorsa acaba bunlar doğru işliyor mu diye kontrol amacıyla çıkarılır ve işini tamamladıktan sonra merkez odasına yeşil işaretiyle onay verilir ve daha sonra asıl tren yola çıkar.

SİNYALİZASYON YA DA TELSİZLE EKSİK İLETİŞİM

Asıl trenin o saatte normal seferini yaptığını düşünürseniz demek ki yerinde olmaması gereken şey kılavuz tren. Kılavuz trenin orda bulunurken bu hattaki asıl trenin yola çıkması anlaşılır gibi değil. Bunun da nedeni ancak şöyle olabilir ya sinyalizasyon kazası var ya da zaten sinyalizasyon çalışmaları devam ederken çok ender şekilde yapılır, telsizle bildirilir yol açık, yol kapalı diye. Sinyalizasyon zaten çalışmıyorken telsizle gerektiği kadar iletişim kurulamamış, ve her iki tren de birbirinden bağımsız, birbirinin haberi olmayacak şekilde yola çıkmış.

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