Afgan kardeşler 20 dolar için dehşeti yaşadı

İstanbul Fatih'te kağıt toplayıcılığı yapan Afganistanlı iki kardeş, kazandıkları 20 doları isteyen ev arkadaşlarının bıçaklı saldırısına uğradı. Kardeşlerden birini bıçaklayarak öldüren 4 şüpheli polis ekiplerince saklandıkları depoda yakalandı.

İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekiplerini harekete geçiren olay 26 Mart Günü Fatih’te yaşandı. İddialara göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Afganistan uyruklu 30 yaşındaki Nurzaman Talaş ve kardeşi Ferid Talaş (17) kağıt toplayıcılığı yaparak geçiniyorlardı. Talaş kardeşler 26 Mart Günü Fatih’de topladıkları kağıdı teslim ettikten sonra haftalık maaşlarını almak için gitti. Haftalık maaşları olan 20 doları alan Talaş kardeşler, kaldıkları yere döndükleri esnada karşılarına beraber kaldıkları 4 kişi çıktı. Talaş kardeşler, para isteyen ev arkadaşlarına direnince arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından şüphelilerin bıçakla saldıran sonucu Nurzaman Talaş hayatını kaybederken, Ferid Talaş ise yaralandı.

Olayı gören vatandaşların yardımıyla Ferid Talaş hastaneye sevk edilirken olay yerine gelen Cinayet Büro Dedektifleri çalışma başlattı. Çalışma kapsamında Ferid Talaş’ın bilgisine başvurulurken,

çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. İncelemeler sonucu ekipler, şüphelileri belirleyerek takip başlattı. Yapılan takiplerin ardından Ali Ş. , Bilal A. , Zabit İ. ve Sahir S. isimli 4 şüpheli saklandıkları depoda gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’de sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Ali Ş., Bilal A. ve Zabit İ. tutuklandı.