Afrin şehitlerine veda

Suriye'de Afrin kentinde arama tarama çalışmaları sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı.

Afrin şehidini 5 bin kişi uğurladı

Suriye’de Afrin kentinde arama tarama çalışmaları sırasında teröristlerin kaçarken tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Gökhan Güllü'nün cenazesi, memleketi Tokat’ın Turhal ilçesinde 5 bin kişinin katıldığı törenle, son yolculuğuna uğurlandı.

Turhal Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Sözleşmeli Er Gökhan Güllü’nün cenazesi, helallik alınması için son kez Celal Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Baba Şahin Güllü ve ağabeyi Hüseyin Güllü cenaze aracındaki şehit Gökhan Güllü’nün tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı, alınan helalliğin ardından askerlerin omuzlarında törenin yapılacağı Turhal Belediyesi önündeki alana getirildi. Burada baba Şahin Güllü oğlunun fotoğrafını, ağabey Hüseyin Güllü ise kardeşinin tabutunu öptü. Anne Naciye Güllü ise oğlunun tabutunun başında gözyaşı döktü.

Cenaze namazına Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Tokat Valisi Ömer Toraman, Ak Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, 48’inci Piyade Alay Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, İl Jandarma Komutanı Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, siyasi parti temsilcileri, şehidin ailesi ile birlikte yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cuma namazı sonrası Tokat İl Müftü Yardımcısı Ünal Tan tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, Turhal Belediyesi’ne ait cenaze aracına taşındı. Bu sırada toplanan kalabalık, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” diye slogan attı. Şehit Sözleşmeli Er Gökhan Güllü, ilçedeki Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÜÇ ARKADAŞI ÖLÜM AYIRDI

Afrin’deki şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Gökhan Güllü’nün kendisi gibi Tokatlı olan silah arkadaşları Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Hasan Çeçen ve Uzman Çavuş Necmettin Yiğit'in de patlama sırasında aynı yerde oldukları ortaya çıktı. Aynı patlamada üç arkadaştan Gökhan Güllü şehit olurken, Turhallı Muhammed Hasan Çeçen ve Niksarlı Necmettin Yiğit yaralandı. Şehit Gökhan Güllü'nün sosyal medya hesabından, yaralanan arkadaşı Muhammed Hasan Çeçen ile yan yana çekilen fotoğraflarını ‘Yine Turhallılar, yan yana’ diyerek paylaştığı görüldü. Yaralı iki askerin Ankara GATA'da tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Afrin şehidini, Bucak’ta 20 bin kişi uğurladı

Şehit Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan’ın (22) cenazesi, Burdur’un Bucak ilçesinde toprağa verildi. Şehidi, yaklaşık 20 bin kişi uğurladı.

Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında, arama- tarama faaliyetleri sırasında, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu dün şehit olan 3 askerden Sözleşmeli Er Muhittin Çalışkan için memleketi Burdur’a bağlı Bucak ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. İlçedeki törene Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Antalya ve Burdur milletvekilleri, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, belediye başkanları, kamu kurumları yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, şehidin yakınları ve yaklaşık 20 bin kişi katıldı.

Şehidin annesi Melike ve lise öğrencisi kardeşleri Rumeysa ile Baha Çalışkan, törende gözyaşı döktü. Ağabeyinin askeri üniformasını giyen Baha Çalışkan’ı, Bakan Çavuşoğlu teselli etmeye çalıştı.

Hacı Ömerağa Camisi’nde kılınan öğlen namazının ardından cenaze namazı kılındı. Törende, şehidin birlikte görev yaptığı asker arkadaşları da bir an tabutun başından ayrılmadı. Namazın ardından cenaze aracına yerleştirilen şehide, mezarlığa kadar çok sayıda kişi eşlik etti. Şehit Sözleşmeli Er Muhittin Talha Çalışkan’ın cenazesi, Hacısarılar Şehitliği’nde toprağa verildi.

DHA