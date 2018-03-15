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Son dakika haberi… Afrin’de bir şehit

Afrin'de son dakika acı bir haber geldi. Afrin'de devam eden operasyonda el yapımı patlayıcı infilak etti. Bir asker şehit oldu. Konuya ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

android-time 17:21 15 Mart 2018
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Son dakika haberi… Afrin’de bir şehit
Afrin'de son dakika acı bir haber geldi. Afrin'de devam eden operasyonda el yapımı patlayıcı infilak etti. Bir asker şehit oldu. Konuya ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi soncu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

TSK açıklamasında şöyle denildi:

“Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 15 Mart 2018 tarihinde Afrin bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyetleri esnasında, el yapımı patlayıcının patlaması sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah´tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.” DHA

Son güncelleme: android-time 17:4815.03.2018
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