Afrin’de son durum ne? Afrin’e açılacak kapının adı belli oldu! İşte Afrin’den son gelişmeler…

Afrin'de gelişmeler sürüyor. Türk askerinin başarıyla operasyon geçirdiği Afrin'deki son durum merakla araştırılıyor. Teröristlerden kurtulan Afrin halkı Türk askerine dua ediyor. İşte Afrin'de son duruma dair gelişmeler...

Geçtiğimiz günlerde sert çatışmaların yaşandığı Afrin’de hayat normale dönüyor. Afrin’de son durum dışardan bakıldığında bahar havası olarak tabir ediliyor. Mehmetçiğin kontrolü sağladığı Afrin'de gündelik hayat yavaş yavaş işlemeye başlıyor.

ESNAF İŞ YERLERİNİ AÇMAYA BAŞLADI

Afrin kent merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından kentte hayat normale dönüyor. Vatandaşlar sokaklara, parklara akın ederken, esnaf ise iş yerlerini açtı. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde Mehmetçiğin kontrolü sağladığı Afrin'de hayat normale dönmeye başladı. Kent merkezi ve çevresine tuzaklanan patlayıcılar Mehmetçik tarafından tek tek imha edilirken, Meti timlerinin patlayıcı araması ise devam ediyor. Kent genelinde ise hayat normale dönmeye başladı. Vatandaşlar güzel havayı da fırsat bilerek cadde ve parklara akın etti. Mehmetçik ve Kızılay ekipleri ise Afrin halkına sıcak yemek ile ekmek dağıtıyor. Esnafların iş yerlerini açtığı Afrin'in genelinde hayat normale döndü. Vatandaşlar teröristlerden kurtarılan Afrin'de Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu askerlerine dua etti.

AFRİN’E YARDIM İÇİN AÇILACAK KAPININ ADI BELLİ OLDU

Afrin’e yardım götürülmesi için açılacak olan yeni kapının adı “Zeytin Dalı” olacak.