Afrin’de son durum! TSK kontrolü sağladı, Afrin temizleniyor!

Afrin'de yaşanan gelişmelerle beraber vatandaşlar Afrin'de son durumu merak ediyor. Dün kontrol altına alınan Afrin'den teröristler temizlenmiş olsa da tuzakladıkları bombalar tehlike saçıyor. Afrin'de tuzaklanmış bir EYP patlaması 11 kişinin ölümüne neden oldu...

Afrin’den gelen son gelişmelere göre Türk Silahlı Kuvvetleri ve birlikte hareket eden Suriyeli muhalif silahlı gruplar Pazar günü, Afrin kent merkezine bayraklarını çekerek kentin kontrolünü YPG’den aldılar. Suriye İnsan Hakları Gözlem Örgütü bir grup YPG'linin geri çekilme emirlerine uymayarak kentte kaldığını ancak Türkiye ve ona yakın güçlerin kentte kontrolü sağladığını belirtti.

TUZAKLI BOMBA UYARISI

Zeytin Dalı Harekatı’yla terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin Afrin kent merkezinde teröristlerin, 4 katlı binaya tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 sivil ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 4 mensubu yaşamını yitirdi. TSK ve ÖSO'nun, dün şehir merkezinin kontrolünü ele geçirdiği Afrin'in kent merkezindeki 4 katlı bir binada, teröristlerin tuzakladığı EYP dün akşam infilak etti. Patlamada 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu hayatını kaybetti. Bölgedeki çok sayıda ev ve aracın da zarar gördüğü bölgede yaşayanlar, olası yeni patlama ve tuzaklara karşı uyarılarak güvenlik önlemi alındı.



İNGİLİZ TERÖRİST AFRİN’DE ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan YPG/PYD’ye katılan İngiliz kadın, Afrin’de öldürüldü. İngiltere'nin Doğu Sussex bölgesinden olduğu belirtilen Anna Campbell isimli kadının, TSK'nın 16 Mart'taki bombardımanı sırasında öldürüldüğü ifade edildi.

Guardian'ın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, IŞİD'e karşı savaşmak üzere Suriye'ye giden Campbell, Afrin harekatı başladıktan sonra gönüllü olarak bölgeye hareket etti.

TSK’NIN 18 MART’TA YAPTIĞI ZEYTİNDALI AÇIKLAMASI

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00'den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan, Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekât alanında, en modern harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmat, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır.

Sivil/masum kişilerin hayatı, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır.

Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz ve Kara ateş destek vasıtalarımız tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır.

Afrin'de yaşayan sivillerin emniyeti için gereken tüm tedbirler alınmaktadır. Bunun yanında harekât alanında insani yardım faaliyetlerinin etkin şekilde yürütülebilmesi ve PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin baskı ve zulmünden kurtulmak için bölgeden ayrılan masum halkın güven ve huzur içinde yaşayabileceği geçici barınma kamplarının tesis edilmesi maksadıyla ilgili kurumlarla koordineli olarak faaliyetlere devam edilmektedir.

AFRİN KONTROL ALTINA ALINDI

18 Mart 2018 tarihi itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Kontrol altına alınan bölgelerde mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları sürdürülmektedir.

Harekât kapsamında terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 46 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 225 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

Harekâtın başlangıcından itibaren toplam 3603 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri olarak, 18 Mart Şehitler Gününü de idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, vatan, millet, bayrak ve tüm kutsal değerlerimiz uğruna hayatlarını gözünü kırpmadan feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, çatışmalarda yaralanan kahraman gazilerimize acil şifalar, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine sabır temenni ederiz.

Zeytin Dalı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.