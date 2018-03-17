Afrin’den son dakika acı haber: Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'ndan acı bir son dakika haberi geldi, yaralanan Piyade Binbaşı Mithat Dunca tedavi gördüğü Hatay Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Eskişehirli Yarbay Mithat Dunca'nın baba evine acı haber ulaştı.

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda 3 gün önce bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada ağır yaralanan Eskişehirli Yarbay Mithat Dunca, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ



Dunca'nın şahadet haberi Büyükdere Mahallesi Uslular Sokak'ta oturan baba Kazım, anne Hesna Dunca'ya askeri erkan tarafından verildi. Baba evine asılan Türk bayrağı ile acı haberi alan komşu ve yakınları sokağı doldurdu.



ÖZEL KUVVETLER’DEYDİ

Özel kuvvetlerde görevli olduğu öğrenilen Şehit Dunca'nın bir kardeşinin daha TSK'da görev yaptığı diğer kardeşinin ise bir dönem görev aldığı öğrenildi. Dunca'nın bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.İHA