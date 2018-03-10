Afrin’e büyük sevkiyat! 100 araçlık JÖH – PÖH takviyesi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’e yönelik devam eden operasyon kapsamında yaklaşık 100 araçlık JÖH ve PÖH konvoyu Afrin kent kuşatması için Suriye’ye girdi.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 50'inci gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (OSÖ) Suriye'nin Afrin kentine yönelik operasyonları devam ediyor.

Akşam saatlerinde doğu illerinden gelen Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekata ait yaklaşık 100 kirpi tipi araç Öncüpınar Sınır Kapısından Suriye'ye geçiş yaptı. Suriye'ye giren JÖH ve PÖH personelinin Afrin kent kuşatması ve çevresinde görev alacağı öğrenildi.

ÖSO VE SİLAHLI KAMYONET SEVKİYATI

Öte yandan Kilis’ten üzerinde doçka uçaksavarların monteli olduğu Özgür Suriye Ordusuna ait kamyonetleri taşıyan TIR’lar, sınır hattına yönlendirildi. ÖSO mensuplarının da içerisinde olduğu görülen otobüsler ve kamyonetlerin yüklü olduğu TIR’lar, güvenlik önlemleri eşleğinde Hatay’ın Hassa ilçesine doğru ilerledi. Ajanslar