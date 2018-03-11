Afrin’den son dakika: İki kilometre kaldı! İşte Afrin’den son haberler…

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında kuşatma altına alınan Afrin’e 2 kilometre kaldığı bildirildi. Öte yandan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın 51’inci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 291 oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında ilerleyişi sürüyor. ÖSO, Afrin'in batısındaki köyleri teröristlerden temizleyerek ilerliyor. Dün alınan köylerde terör örgütü PKK'ya ait sözde bayrakların bulunduğu ifade edilirken, Afrin'in kuşatma altında olduğu bildirildi. Harekat kapsamında Afrin'e bağlı 6 beldeden 5'ini ele geçiren birlikler, kuzey, doğu ve güneyden Afrin'e doğru ilerliyor. Afrin'e 2 kilometre kaldığı belirtildi.

ÖSO askerlerinin ilerleyişi sırasında da sıcak çatışmalar yaşanıyor.

OPERASYONDA ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 3291

Öte yandan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın 51’inci gününde, etkisiz hale getirilen terörist sayısı, 3 bin 291 oldu. TSK tarafından 20 Ocak’ta, Türkiye’nin sınır hattı ile bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanması, bölge halkının, teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarılması amacıyla Suriye´nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG’li ve DEAŞ’lı teröristlere yönelik başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda 51’inci güne girildi.

Genelkurmay Başkanlığı’nca terör örgütü hedeflerinin kara ve hava operasyonlarıyla imha edilmesi ile sürdürülen harekâtın başından bu yana 96’sı son 24 saatte olmak üzere, toplam 3 bin 291 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İHA