Afrin’in polisleri göreve hazır

TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı düzenlenen Afrin'de yerel güvenlik güçlerini oluşturacak 620 Suriyeli polisin eğitimlerinde son aşamaya gelindi.

TSK tarafından 20 Ocak 2018’de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ üyesi teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesi, terör unsurlarından temizlendi.

Kentte güvenliğin sağlanmasıyla yöre halkı evlerine dönmeye başlarken, yerel güvenlik gücü görevini görecek olan Suriye polislerin eğitimleri de devam ediyor.

Polis Akademisi Başkanlığının katkılarıyla özel harekat polislerinin de katılımıyla eğitim alan 620 Suriyeli polis, toplumsal olaylara müdahale, polis mevzuatı, genel disiplin, meskun mahal ve operasyon eğitimi ile el yapımı patlayıcı imhası ve olay yeri inceleme konularında uygulamalı eğitimler verildi.

Yaklaşık bir aydır eğitim alan yaşları 18-45 arasında değişen Suriyeli polisler, 10 Mayıs’ta tamamlanacak eğitim sonrası kentteki asayişi sağlama görevini üstlenecek.

Eğitilen 5 binden fazla Suriyeli görevde

Suriye’nin Azez kentinde güvenlik ve huzurun sağlanması amacıyla belirlenen kriterleri taşıyan ve gönüllülük esasına göre seçilen 5 binin üzerindeki Suriyeli, 5 ayrı polis okulunda verilen eğitimlere katıldı.

Geçen yıl aralık ayında başlayan eğitime katılan Suriyeliler, Bab, Azez, Cerablus ve Çobanbey’de göreve başladı.

Özel harekatçılar tarafından yetiştirilen Suriyeli polisler, bu bölgelerde “özel tim” olarak görev yapıyor.