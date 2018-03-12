Afrin’in yanı başındaki köyler teröristlerden temizleniyor

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki köylere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu güçleri tarafından başlatılan operasyonlar sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’i terör örgütlerinden arındırmak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı 52’nci gününe girdi. Harekatın 51’nci gününde Afrin merkezini gören hakim tepeleri ele geçiren TSK ve ÖSO güçleri, bugün de operasyonlarını sürdürüyor.

Afrin’in yanı başındaki köylerdeki terör hedefleri, Türk savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından ateş altına alınırken, Afrin merkezine yakın mesafede kalan köylerin de ele geçirilmesine yönelik operasyonlar devam ediyor. ÖSO birlikleriyle teröristler arasında zaman zaman sıcak çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalar sırasında ÖSO’ya ait bir zırhlı aracın da teröristler tarafından havaya uçurulduğu bildirildi.

İrfan SAPMAZ/SURİYE, (DHA)