Afyon bayram namazı vakti: Afyonkarahisar’da ve tüm illerde bayram namazı saat kaçta?

Ramazan ayını idrak etti, şimdi sıra bayrama geldi. Şevval ayının ilk günü kutlanan Ramazan Bayramı'na müminler bayram namazı ile başlayacak. Afyon'da ikamet eden Müslümanlar bayram namazı saat kaçta merak ediyor. İşte Afyonkarahisar ve il il bayram namazı vakitleri...

Ramazan ayı ardından üç gün boyunca kutlanan Ramazan bayramının ilk günü Şevval ayının ilk günüdür ki bu günde oruç tutulmaz; camilerde bayram namazı kılınır. Tüm şehirlerdeki vatandaşlarımız gini Afyonlular da bayram namazı vaktini araştırıyor. Ramazan Bayramı boyunca eş, dost ve akrabalarını ziyaret edecek olanlar bayrama namaz ile merhaba diyecek. İl il bayram namazı vakitlerini ve Afyonkarahisar bayram namazı saatini haberimizde bulabilirsiniz.

Afyonkarahisar bayram namazi saati: 06:17

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BAYRAM NAMAZI'NIN ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazının önemini bir makale ile vurguladı. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı o makale; Bayram sabah erken kalkılmalı, yıkanıp temizlenmeli, güzel kokular sürünmeli, temiz ve yeni elbiseler giyilmelidir.

Ramazan Bayramı’nda, namazdan önce bir şeyler yenir, Kurban Bayramı’nda ise, kurban keseceklerin, kurban etinden yiyinceye kadar bir şey yiyip içmemesi müstehaptır. Peygamberimiz (s.a.s.) böyle yapmıştır. (Tirmizî, “Salât”, 385) Bayram günü sabah namaz camide kılınır, yapılan vaaz dinlenir, güneşin doğuşundan 50 dakika sonra bayram namaz kılınır.

Peygamberimiz Kurban Bayram hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Bu günümüzde yapacağımız ilk iş namaz kılmamızdır. Sonra döner kurban keseriz. Her kim böyle yaparsa, şüphesiz bizim sünnetimize uygun iş yapmış olur.” (Buhârî,“Iydeyn”, 3) İki rekât olarak kılınan bayram namazları Hanefilere göre vacip, Şafiîlere göre sünnet-i müekkededir. (irbinî, I, 587)

RAMAZAN BAYRAMI KUTLAMALARI

Ramazan boyunca tutulan orucun sonunu ifade eden bayramda eş, dost, akraba ve mezarlık ziyaretleri yapılır. Bu ziyaretlerde konuklara kolonya, şekerleme ve çikolata ikram edilir. Ayrıca bayramda çocuklar da kapı kapı dolaşarak şeker toplarlar. Dini bayramlar resmi tatil olduğu ve Ramazan bayramı üç gün olduğu için Türkiye'de çok sayıda çalışan bayramda tatile çıkmayı da tercih etmektedir.