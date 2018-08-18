Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Afyonkarahisar kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Afyonkarahisar-Ankara karayolu 40. kilometresinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Kazaya karışanlar arasında AKP Isparta İl Gençlik Kolları yönetiminin de yer aldığı öğrenildi.

android-time 22:48 18 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Afyonkarahisar-Ankara karayolu 40. kilometresinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Kazaya karışanlar arasında AKP Isparta İl Gençlik Kolları yönetiminin de yer aldığı öğrenildi.

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

afyon-iha2

Mevlüt Taşkıran idaresindeki 32 HP 723 plakalı otomobil, Seydiler beldesi girişinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 ADH 462 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 32 HP 723 plakalı otomobildeki 3 kişi öldü, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.afyon-iha

06 ADH 462 plakalı araçtaki 5 kişinin, Ankara’da gerçekleştirilen AKP 6. Olağan Büyük Kongresi’nden Isparta’ya döndükleri öğrenildi.

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, kaza yerinde incelemelerde bulundu. AJANSLAR

Son güncelleme: android-time 09:1619.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar