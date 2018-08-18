Afyonkarahisar kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Afyonkarahisar-Ankara karayolu 40. kilometresinde meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Kazaya karışanlar arasında AKP Isparta İl Gençlik Kolları yönetiminin de yer aldığı öğrenildi.

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Mevlüt Taşkıran idaresindeki 32 HP 723 plakalı otomobil, Seydiler beldesi girişinde sürücüsü henüz belirlenemeyen 06 ADH 462 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 32 HP 723 plakalı otomobildeki 3 kişi öldü, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. 06 ADH 462 plakalı araçtaki 5 kişinin, Ankara’da gerçekleştirilen AKP 6. Olağan Büyük Kongresi’nden Isparta’ya döndükleri öğrenildi. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, kaza yerinde incelemelerde bulundu. AJANSLAR