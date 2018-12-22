Ağaç katliamına önce izin verdi sonra vazgeçti

Samsun'un İlkadım İlçesi Adalet Mahallesi'nde bölgenin tek yeşil alanı olan ve çevresinde 3 okul bulunan arazi eğitim alanına çevrildi. Bölgede ağaçların kesimine başlanırken, vatandaşlar tepki gösterdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, tepkiler üzerine iş makinelerini araziden çıkardı.

İlkadım İlçesi Adalet Mahallesi’nde içinde 50 yaşından büyük ağaçların bulunduğu yaklaşık 4 dönümlük arazi iddiaya göre, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nde 1/5000’lik ve 1/1000’lik imar planı değişiklikleri yapılarak 15 gün içinde kabul edildi.

Teklifin altında Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin’in imzası bulunduğu ileri sürülürken, iş makineleri vakit kaybetmeden bölgeye gitti. Belediye işçileri iş makinelerinin çalışabilmesi için çam ağaçlarının dallarını kesmeye başladıkları sırada çevredeki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Tepki üzerine ekipler bölgeden ayrıldı.

EĞİTİM ALANI PARKA PARK EĞİTİM ALANINA ÇEVRİLDİ

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) Sözcüsü Mehmet Özdağ, Kazımkarabekir Mahallesi’ndeki eğitim alanının park alanına çevrilip, Adalet Mahallesi’ndeki ağaçların kesilerek park alanından eğitim alanına çevrildiğini söyledi. Konuyla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini dile getiren Özdağ, ” Halen gerekli idari makamlara ve hukuki itiraz süreçlerimizi sürdürüyoruz. Bu süreç bitmeden ağaçların kesilmek istenmesi AK Parti'nin keyfi kamu yönetimi anlayışını gösteriyor. Bu katliamı durduralım. Tabi ki kimse eğitime karşı değil ama ağaçların kesilmesi planlanan bölgede 3 okul var. Bölgenin tek yeşil alanının yok edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz “dedi.

BAŞKAN ŞAHİN HUKUKİ SÜRECİN BEKLENMESİNİ İSTEDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, Başkan Zihni Şahin’in hukuki sürecin beklenmesini istediğini ve çalışmaların durdurulması talimatını verdiğini söyledi. Mahalle sakinlerinin ve Sivil Toplum Örgütlerinin tepkileri üzerine iş makineleri araziden çıkarıldı.