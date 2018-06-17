Ağaca yıldırım düştü, iki ilde 49 koyun telef oldu

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, yıldırımın düştüğü ağacın altındaki ağılda bulunan 27 koyun telef oldu. Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde de yıldırım düşmesi sonucu 22 koyun telef oldu.

Kapaklı’ya bağlı Uzunhacı Mahallesi’nde, dün akşam etkili olan sağanaktan sonra altında ağıl bulunan ağaca yıldırım düştü. Hüseyin Efe Taşkın’a ait ağıldaki 27 koyun telef oldu. Koyunlar, Kapaklı Belediyesi´ne ait iş makinesiyle taşınarak, götürüldüğü yerde toprağa gömüldü. Telef olan koyunların sahibi Taşkın, çok üzgün olduğunu belirterek, “Ağıla geldiğimde ağaca düşen yıldırım altındaki koyunlarımı telef etmiş. Olayın şokunu uzun süre atlatamadık. Çok üzgünüm” dedi.

OSMANİYE’DE 22 KOYUN TELEF OLDU

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilyayla köyü, Kayapınarı Yaylası’nda Ahmet Alasırt'a ait koyun sürüsü yağmurdan korunmak için bir ağacın altına sığındı. Bu sırada ağaca yıldırım düşmesi sonucu 32 koyundan 22’si telef oldu. Koyunların sahibi Ahmet Alasırt, yağmur sonrası koyunlara bakmaya geldiğinde ağacın altında yatan koyunların cansız olduğunu gördüğünü belirterek, “Baktım ki yıldırım düşmüş. Allah'tan gelene boynumuz kıldan ince ama koyunların tamamını vadeli almıştım, borcunu henüz ödeyemedim. Olayın şokunu uzun süre atlatamadık. Çok üzgünüm” diye konuştu.