AGİ 2019 ne kadar oldu? Zamlı asgari maaşlar ne zaman alınacak? Asgari geçim indirimi detayları…

Asgari ücretin açıklanmasıyla beraber, asgari geçim indirimi yani AGİ'de büyük önem kazandı. AGİ kaç lira oldu, AGİ asgari ücret zammına dahil mi soruları merakla araştırılıyor. AGİ'nin 2019'de kaç lira olarak uygalanacağı da belli oldu. Haberimizde asgari ücret ve AGİ 2019 zammına dair tüm ayrıntıları haberimizde bulabilirsiniz...

Asgari ücret için zam konuyu aylardır gündemde merakla bekleniyordu ve toplantılar sonrasında asgari ücret belli oldu. Asgari ücret 2020 lira olarak açıklandı. Asgari ücretle beraber AGİ’de de 2019 rakamları belli oldu. Yeni yılda bekarlar için AGİ 191.85 TL olarak açıklandı, 2020 lira olarak açıklanan asgari ücrete AGİ’de dahil.

2019 AGİ ZAMMI KAÇ LİRA OLDU?

Asgari Geçim İndirimi , bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması anlamına geliyor. Evli ve eşi çalışmayan, 230.22 TL alacak, 1 çocuğu var ise 259 TL alacak. AGİ’de güncel tutarlar listesine haberin devamından erişebilirsiniz…

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 287.78 TL

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 326.15 TL

Evli ve eşi çalışan: 191.85 TL

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 220.63TL

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 249.41 TL

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 287.98 TL

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 306.96 TL

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 326.15 TL

AGİ HANGİ YÖNTEMLE HESAPLANIYOR?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık İşçinin kendisi için % 50. Çalışmayan ve geliri olmayan eş için % 10. Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına % 7,5. Üçüncü çocuk için % 10. Dördüncü ve daha fazla çocuk için % 5'er indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için % 15'lik orandan işlem görür. % 15 ile çarpılan indirimli gelir 12'ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.

GEÇEN SENE AGİ KAÇ LİRAYDI?

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) 2018 rakamları geçen senenin Ocak ayında belli oldu. 2017 yılında evli ve eşi çalışanlar için 133 TL olan AGİ 2018’de 152 TL oldu. Asgari Geçim İndirimi her yıl asgari ücretin brütü üzerinden belirleniyor. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulanan asgari geçim indirimi şöyle:

Bekar: 152,18 TL

Evli, eşi çalışmayan: 182,51 TL

Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu: 205,44 TL

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu: 228,16 TL

Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu: 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu: 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu: 258,70 TL

Evli, eşi çalışan: 152,18 TL

Evli, eşi çalışan 1 çocuklu: 175 TL

Evli, eşi çalışan 2 çocuklu: 197,83 TL

Evli, eşi çalışan 3 çocuklu: 228,56 TL

Evli, eşi çalışan 4 çocuklu: 243,48 TL

Evli, eşi çalışan 5 çocuklu: 258,70 TL