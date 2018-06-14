Ağrı bayram namazı saat kaçta 2018? İşte, il il bayram namazı vakitleri…

Ağrı'da yaşayan binlerce vatandaşımız 2018 Ramazan bayramı namazı saatini merak etmeye ediyor. Bayrama çok az bir zaman kala Ağrı bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı. İşte, il il bayram namazı saatleri ve Ağrı namaz saati...

Ramazan bayramı bu senede milyonlarca kişi tarafından coşkuyla kutlanacak. Ramazan ayının sonrasında kutlanacak olan bayramın anlamını arttırmak isteyenler Ramazan bayramını, bayram namazı ile karşılayacak. Peki, Ağrı bayram namazı saat kaçta? Ağrı’da yaşayan vatandaşlarımız tarafından merak edilen, Ağrı bayram namazı saati Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. İşte, Ağrı bayram namazı saati yanı sıra il il bayram namazı saatleri…

AĞRI BAYRAM NAMAZI SAATİ

Ağrı bayram namazı, Diyanet'in belirlediği saat olan 05:24'de kılacak. İl il diğer bayram namazı saatlerini aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı arefesi 14 Haziran perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramının birinci günü 15 Haziran cuma ikinci günü 16 Haziran cumartesi üçüncü günü 17 Haziran pazar gününe denk geliyor.

Yani 2018 yılı itibariyle Ramazan Bayramının 9 gün resmi tatil olması söz konusu değil. Fakat Kurban Bayramı tatilinin uzun olması bekliyor.

BAYRAM NAMAZI’NIN ÖNEMİ

Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram namazının önemini bir makale ile vurguladı. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayımladığı o makale; Bayram sabah erken kalkılmalı, yıkanıp temizlenmeli, güzel kokular sürünmeli, temiz ve yeni elbiseler giyilmelidir.

Ramazan Bayramı'nda, namazdan önce bir şeyler yenir, Kurban Bayramı'nda ise, kurban keseceklerin, kurban etinden yiyinceye kadar bir şey yiyip içmemesi müstehaptır. Peygamberimiz (s.a.s.) böyle yapmıştır. (Tirmizî, “Salât”, 385) Bayram günü sabah namaz camide kılınır, yapılan vaaz dinlenir, güneşin doğuşundan 50 dakika sonra bayram namaz kılınır.

Peygamberimiz Kurban Bayram hutbesinde şöyle buyurmuştur: “Bu günümüzde yapacağımız ilk iş namaz kılmamızdır. Sonra döner kurban keseriz. Her kim böyle yaparsa, şüphesiz bizim sünnetimize uygun iş yapmış olur.” (Buhârî,“Iydeyn”, 3) İki rekât olarak kılınan bayram namazları Hanefilere göre vacip, Şafiîlere göre sünnet-i müekkededir. (irbinî, I, 587)