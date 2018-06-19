Ağrı halkı Leyla’yı bulabilmek için seferber oldu

Ağrı’nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir’i bulmak için çalışmalar drone desteğiyle 5'inci günde sürüyor. Leyla’nın anne ve babası, “Kızımız yüzde 90 kaçırıldı” dedi.

Ağrı’da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları havadan ve karadan aralıksız sürüyor. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir’in bulunması amacıyla köy ve çevresindeki arazi, kanal, dere ve foseptik çukurları üzerinde yoğunlaşan çalışmalar devam ediyor. Jandarma ve AFAD ekipleri ile güvenlik korucularının sürdürdüğü arama çalışmalarında, köydeki ahır, çatı, odunluk, tandır evleri ile su dolu çukurlar, su deposu, dere ve kanallar, Ağrı Belediyesine ait vidanjörle boşaltılıp kontrol edildi.

AFAD ve jandarma ekipleri, bir taraftan da il merkezine doğru 15 kilometrelik yolu drone desteğiyle taradı. Geniş ve uzun arazide boyu aşan buğday tarlalarını arama köpeklerini kullanarak kontrol eden ekipler, akşam saatlerine kadar çalışmalarını sürdürecek. Ağrı'dan da Bezirhan köyüne gelen yüzlerce vatandaş arama çalışmalarına katıldı.

“Kızımız kaçırıldı”

Bayramın ilk gününü taziye nedeniyle köyde geçiren baba Nihat Aydemir, kızını arayan ekiplere teşekkür etti. Aydemir, “Kızım yüzde 90 kaçırıldı. Köyde olsa şimdiye kadar bulurduk. Allah rızası için kaçıranlar sesimi duyarsa kızımı geri getirsinler” dedi. Bayramın birinci günü kızının kaybolmasıyla büyük acı yaşayan anne Şükran Aydemir de kızının bulunmasını istedi. Anne Aydemir, “Eğer götüren varsa getirsin. Söz, davacı olmayacağım. Allah rızası için getirsinler. Benim kimseyle bir düşmanlığım yok. Benim kızım daha bir şeyi yiyemiyor, biberonla besleniyor” diye konuştu.