Ağrı şehidine Kılıçdaroğlu’ndan taziye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ağrı şehidinin ailesinin arayarak başsağlığı diledi.

Kılıçdaroğlu, Ağrı’da şehit olan Uzman Çavuş Göksel Koç’un ailesini telefonla arayarak taziyelerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı’da şehit olan Uzman Çavuş Göksel Koç’un amcası Süleyman Koç ile telefonda görüştü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehide Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Şehit, Ağrı Dağı etrafındaki Güngören mahallesi yakınlarında PKK tarafından tuzaklanan bomba nedeniyle şehit olmuştu. Şehit Göksel Koç evli ve iki çocuk babasıydı. DHA