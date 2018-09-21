Ağrı’da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar sürüyor. TSK’nın hedefinde bu kez Ağrı’daki teröristler vardı. Düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubeyazıt kırsalına yapılan hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
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