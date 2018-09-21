Ağrı’da 6 terörist etkisiz hale getirildi

Ağrı-Doğubeyazıt kırsalına yapılan hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, gün içinde yaptığı açıklamada bir hafta içerisinde 56 teröristin öldürüldüğü duyurmuştu.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar sürüyor. TSK’nın hedefinde bu kez Ağrı’daki teröristler vardı. Düzenlenen hava harekatında 6 terörist etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubeyazıt kırsalına yapılan hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi. İLGİLİ HABER Son Dakika... Bir haftada 56 terörist etkisiz hale getirildi

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