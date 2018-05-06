Son depremler: Ağrı’da deprem paniği

Ağrı'da, richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, korku ve paniğe neden oldu. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Ağrı merkez olarak saptadığı deprem, saat 21.18’de meydana geldi. Deprem yerin 5.4 km derinliğinde gerçekleşti.

Yerin 17 kilometre altında meydana gelen deprem, kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı. DHA

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER