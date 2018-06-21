Ağrı’da kaybolan Leyla Aydemir arama çalışmaları 7. günü! Leyla nasıl kayboldu?

Ağrı’nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir’i arama çalışmaları sürüyor. Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin, bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'in bulunması amacıyla jandarma ve AFAD, 7. günde köyün yaklaşık 1 kilometre ilerisinde bulunan sazlık ve bataklık arazide sabah saatleri itibariyle arama çalışmasını yeniden başlattı.

Kaybolan Leyla’yı bulmak için drone desteği ile 7. günde de sürüyor. Ağrı'nın Bezirhane köyünde bayramın birinci günü kaybolan 3,5 yaşındaki Leyla Aydemir, Jandarma Genel Komutanlığından gönderilen kadavra ve ceset arama köpeğinin de katılımıyla sazlık ve bataklık arazide arandı.

LEYLA NASIL KAYBOLDU?

Edinilen bilgilere göre, Ağrı merkezde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çifti dün çocukları ile birlikte Ağrı’ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bezirgan Köyü’ne akrabaları ile bayramlaşmak için gitti. Köyde akrabaları ile bayramlaşan aile evin önünde amcası ile oynayan ve daha sonra kaybolan çocuklarını bulamadı.

Bayramlaşmak için köye geldiğini ve daha sonra çocuğunun kaybolduğunu söyleyen baba Nihat Aydemir, “Bayram dolaysıyla köye geldik, daha sonra çocuğumuzu alıp götürdüler. 15 dakikanın içerisinde çocuk kayboldu. Çocuğu bulabilmek için asker ve AFAD geldi. Eğitimli köpeklerle her tarafta çocuğumu aradılar ama bulamadılar. Ağrı’da hastanenin orada 2 bayan çocuğumu görmüş. Bizde oraya gittik çocuğumuzu aradık ama bulamadık. Allah rızası için bize yardımcı olsunlar” dedi.

“İNŞALLAH GELECEK”

Ağrı’da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki kız çocuğunu babası Nihat Aydemir, “Bugün çok umutluyum ve neşeliyim. İnşallah benim çocuğum gelecek. Onu bekliyorum.” dedi.

Baba Nihat Aydemir, tüm aramalara rağmen kızının halen bulunamadığını, ancak kendisinin çok umutlu olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Çocuğum kesinlikle dışarıda bir yerde. Geleceğine de inanıyorum.

Yalnız onu götüren adam belki korkuyordur. Ama Allah rızası için onu başka bir yere bıraksın. Biz de Leyla’yı alalım. Ben bir yere gittim, araştırdım. Ona yemek veriyor. Kızım yemek yemiyor. Çocuğuma süt versin ve onu bir yere bıraksın. Allah rızası için biz de çocuğumuzu alalım. Bugün çok umutluyum ve neşeliyim. İnşallah benim çocuğum gelecek. Onu bekliyorum.”